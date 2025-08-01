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Почему грудное молоко важно для питания ребенка

разъясняет специалист Минздрава
12:56 241

Педиатр Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Я.Фараджевой Министерства здравоохранения Айтекин Алиева рассказывает в интервью о преимуществах грудного молока, как оно укрепляет иммунную систему, до какого возраста следует давать грудное молоко…

- Грудное молоко является идеальной пищей для новорожденных и незаменимо для их здорового развития. В то же время грудное молоко укрепляет иммунную систему ребенка и защищает его от инфекций. Благодаря антителам, содержащимся в грудном молоке, оно защищает ребенка от таких заболеваний, как диарея, респираторные инфекции и воспаление слизистой оболочки среднего уха. Также грудное молоко положительно влияет на развитие мозга ребенка и повышает его интеллектуальные способности. Грудное молоко легко усваивается и не нагружает желудочно-кишечный тракт ребенка. Помимо этого, грудное молоко помогает создать эмоциональную связь между матерью и ребенком. Состав молока со временем меняется в зависимости от потребностей ребенка. У детей, находящихся на грудном вскармливании в течение длительного времени, снижен риск возникновения таких заболеваний, как ожирение и диабет. По этой причине в течение первых 6 месяцев рекомендуется исключительно грудное вскармливание.

- Какие витамины содержатся в грудном молоке?

- Грудное молоко содержит почти все необходимые ребенку витамины. Однако их количество зависит от питания матери, стадии лактации и некоторых физиологических особенностей. Витамин А (ретинол) в грудном молоке полностью удовлетворяет суточную потребность ребенка. В частности, молозиво богато витамином А и играет важную роль в формировании зрения, иммунитета и роста клеток. Витамин D содержится в очень малых количествах. Поэтому для предотвращения дефицита витамина D важна дополнительная профилактика. Витамин Е (токоферол) присутствует в больших количествах в первые дни после рождения и обеспечивает антиоксидантную защиту, а также стабильность клеточных мембран. Поскольку витамин К присутствует в организме в очень малых количествах, профилактическое применение витамина К имеет важное значение для новорожденных с целью предотвращения геморрагической болезни. Витамин С удовлетворяет суточную потребность ребенка. Его количество зависит от питания матери и, помимо укрепления иммунитета, играет важную роль в усвоении железа. Витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9) обычно присутствуют в достаточном количестве в сбалансированном рационе матери и обеспечивают нормальное функционирование нервной системы и обмен веществ. Однако витамина В12 бывает достаточно лишь в том случае, если мать употребляет пищу животного происхождения. Матери, придерживающиеся веганской диеты, подвержены риску дефицита этого витамина.

- Как грудное молоко влияет на развитие мозга ребенка?

- Грудное молоко играет незаменимую роль в развитии мозга ребенка, и его состав невозможно полностью заменить искусственными продуктами. Длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) являются основным структурным компонентом мозга и сетчатки. ПНЖК помогает формировать нейронные мембраны, синапсы и миелинизацию. Уровень докозагексаеновой кислоты (ДГК) в грудном молоке выше, чем в большинстве искусственных смесей. Холин участвует в синтезе ацетилхолина, который важен для памяти и обучения, а также способствует развитию коры головного мозга и гиппокампа. В то же время лактоферрин и олигосахариды помогают формировать кишечную микробиоту, поддерживают развитие мозга через связь «кишечник-мозг», уменьшают воспаление и создают условия для нормального развития нервной системы. Таурин играет важную роль в развитии нервной системы, особенно в первые месяцы жизни, поскольку собственный синтез таурина у ребенка ограничен.

Гормоны и факторы роста – инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1) и другие биоактивные вещества стимулируют развитие нервной ткани. Витамины и минералы — витамины группы В, особенно В12 и фолиевая кислота, играют важную роль в образовании миелина и синтезе нейротрансмиттеров. Йод и цинк способствуют созреванию нейронов.

- Как грудное молоко укрепляет иммунную систему?

- Грудное молоко не только обеспечивает питание ребенка, но и является биологически активным защитным комплексом, который напрямую влияет на развитие иммунной системы ребенка. По этой причине дети, находящиеся на грудном вскармливании, реже болеют инфекциями, а их иммунная система развивается быстрее. Грудное молоко богато антителами, особенно молозиво, которое содержит большое количество иммуноглобулина IgA. IgA защищает слизистые оболочки, предотвращая прилипание патогенов к поверхностям клеток. IgG и IgM также обеспечивают дополнительную защиту. Лактоферрин замедляет рост бактерий, оказывает противовирусное и противогрибковое действие, защищает эпителий кишечника и уменьшает воспаление. Олигосахариды способствуют развитию полезных бактерий (бифидобактерий, лактобацилл) в кишечнике ребенка и укрепляют связь между кишечником и иммунной системой. Грудное молоко содержит клеточные факторы защиты — макрофаги и лимфоциты, которые борются с инфекциями. Цитокины и факторы роста поддерживают регуляцию иммунной системы, восстанавливают слизистые оболочки и укрепляют защитный барьер. Антиоксиданты, витамины С, Е и другие биоактивные вещества защищают функцию иммунных клеток.

- До какого возраста следует давать грудное молоко?

- Рекомендуется кормить ребенка исключительно грудным молоком до достижения им шестимесячного возраста. В этот период грудное молоко полностью удовлетворяет все пищевые и иммунологические потребности. Через 6 месяцев вводят прикорм, однако грудное вскармливание продолжается. Грудное молоко продолжает играть важную роль в питании и укреплении иммунной защиты. ВОЗ рекомендует продолжать грудное вскармливание вместе с надлежащим прикормом по меньшей мере до двух лет. Длительное грудное вскармливание приносит пользу иммунной системе и психологическому развитию ребенка. Жестких возрастных ограничений для прекращения грудного вскармливания не существует, главное, чтобы это было удобно и матери, и ребенку.

- Как следует давать грудное молоко недоношенным детям?

- Грудное вскармливание особенно важно для недоношенных детей, поскольку их желудочно-кишечная система и иммунная защита еще не полностью сформировались. Значение грудного молока заключается в его высокой биологической ценности, иммунологической защите, развитии мозга и снижении риска некротического энтероколита. Если ребенок умеет сосать грудь и глотать самостоятельно, его кормят непосредственно из груди. Помимо этого, если ребенок не может сосать грудь и глотать, то грудное молоко сцеживают и дают ему с помощью ложки, шприца, специальной кружки или зонда, постепенно вливая его в грудь (метод кенгуру или тактильный контакт «кожа к коже»). 

- Как раннее «отлучение от груди» влияет на психологию ребенка?

- Преждевременное отлучение от грудного молока может иметь ряд негативных последствий для психологического развития ребенка, поскольку грудное молоко является не только источником питания, но и ключевым инструментом в формировании эмоциональной связи. Контакт «кожа к коже» и зрительный контакт во время грудного вскармливания создают чувство эмоциональной безопасности. Раннее прерывание грудного вскармливания может ослабить развитие этой связи и привести к тому, что ребенок станет беспокойным, напряженным и будет больше плакать.

В первые месяцы при грудном вскармливании ребенок чувствует себя более защищенным. При раннем отлучении от груди этот источник эмоционального комфорта уменьшается, что приводит к возникновению страха разлуки и повышению стресса у некоторых младенцев. Грудное вскармливание — это не только удовлетворение физических потребностей, но и эмоциональных. Исследования показывают, что дети, находящиеся на грудном вскармливании в течение длительного времени, демонстрируют более устойчивые эмоциональные связи и более высокую адаптированность.

- Каким должно быть правильное питание во время грудного вскармливания?

- Правильное питание матери в период грудного вскармливания очень важно как с точки зрения ее собственного здоровья, так и питательных веществ, которые ребенок получает через молоко. Кормящая мать должна питаться полноценно и сбалансированно, чтобы удовлетворять свои потребности в энергии и вырабатывать качественное молоко. Ежедневный рацион должен включать белки (мясо, рыбу, яйца, молочные продукты), сложные углеводы (цельнозерновые продукты, овощи), полезные жиры (животного и растительного происхождения), а также большое количество фруктов и овощей. Кормящей матери нужно пить достаточно жидкости. Употребление кофеина и газированных напитков следует сократить, а алкогольные напитки полностью исключить. При дефиците витаминов и минералов можно принимать дополнительные препараты по рекомендации врача. Отказ от соленых, жирных и обработанных продуктов позволяет сохранить качество молока. Также важно наблюдать, не возникнет ли у ребенка реакция на употребление продуктов, вызывающих аллергию. Важно помнить, что при здоровом питании кормящая мать будет чувствовать себя более энергичной и сможет лучше удовлетворять потребности своего ребенка.

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