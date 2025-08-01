Почему грудное молоко важно для питания ребенка

Педиатр Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Я.Фараджевой Министерства здравоохранения Айтекин Алиева рассказывает в интервью о преимуществах грудного молока, как оно укрепляет иммунную систему, до какого возраста следует давать грудное молоко… - Грудное молоко является идеальной пищей для новорожденных и незаменимо для их здорового развития. В то же время грудное молоко укрепляет иммунную систему ребенка и защищает его от инфекций. Благодаря антителам, содержащимся в грудном молоке, оно защищает ребенка от таких заболеваний, как диарея, респираторные инфекции и воспаление слизистой оболочки среднего уха. Также грудное молоко положительно влияет на развитие мозга ребенка и повышает его интеллектуальные способности. Грудное молоко легко усваивается и не нагружает желудочно-кишечный тракт ребенка. Помимо этого, грудное молоко помогает создать эмоциональную связь между матерью и ребенком. Состав молока со временем меняется в зависимости от потребностей ребенка. У детей, находящихся на грудном вскармливании в течение длительного времени, снижен риск возникновения таких заболеваний, как ожирение и диабет. По этой причине в течение первых 6 месяцев рекомендуется исключительно грудное вскармливание.

- Какие витамины содержатся в грудном молоке? - Грудное молоко содержит почти все необходимые ребенку витамины. Однако их количество зависит от питания матери, стадии лактации и некоторых физиологических особенностей. Витамин А (ретинол) в грудном молоке полностью удовлетворяет суточную потребность ребенка. В частности, молозиво богато витамином А и играет важную роль в формировании зрения, иммунитета и роста клеток. Витамин D содержится в очень малых количествах. Поэтому для предотвращения дефицита витамина D важна дополнительная профилактика. Витамин Е (токоферол) присутствует в больших количествах в первые дни после рождения и обеспечивает антиоксидантную защиту, а также стабильность клеточных мембран. Поскольку витамин К присутствует в организме в очень малых количествах, профилактическое применение витамина К имеет важное значение для новорожденных с целью предотвращения геморрагической болезни. Витамин С удовлетворяет суточную потребность ребенка. Его количество зависит от питания матери и, помимо укрепления иммунитета, играет важную роль в усвоении железа. Витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9) обычно присутствуют в достаточном количестве в сбалансированном рационе матери и обеспечивают нормальное функционирование нервной системы и обмен веществ. Однако витамина В12 бывает достаточно лишь в том случае, если мать употребляет пищу животного происхождения. Матери, придерживающиеся веганской диеты, подвержены риску дефицита этого витамина. - Как грудное молоко влияет на развитие мозга ребенка? - Грудное молоко играет незаменимую роль в развитии мозга ребенка, и его состав невозможно полностью заменить искусственными продуктами. Длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) являются основным структурным компонентом мозга и сетчатки. ПНЖК помогает формировать нейронные мембраны, синапсы и миелинизацию. Уровень докозагексаеновой кислоты (ДГК) в грудном молоке выше, чем в большинстве искусственных смесей. Холин участвует в синтезе ацетилхолина, который важен для памяти и обучения, а также способствует развитию коры головного мозга и гиппокампа. В то же время лактоферрин и олигосахариды помогают формировать кишечную микробиоту, поддерживают развитие мозга через связь «кишечник-мозг», уменьшают воспаление и создают условия для нормального развития нервной системы. Таурин играет важную роль в развитии нервной системы, особенно в первые месяцы жизни, поскольку собственный синтез таурина у ребенка ограничен. Гормоны и факторы роста – инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1) и другие биоактивные вещества стимулируют развитие нервной ткани. Витамины и минералы — витамины группы В, особенно В12 и фолиевая кислота, играют важную роль в образовании миелина и синтезе нейротрансмиттеров. Йод и цинк способствуют созреванию нейронов. - Как грудное молоко укрепляет иммунную систему? - Грудное молоко не только обеспечивает питание ребенка, но и является биологически активным защитным комплексом, который напрямую влияет на развитие иммунной системы ребенка. По этой причине дети, находящиеся на грудном вскармливании, реже болеют инфекциями, а их иммунная система развивается быстрее. Грудное молоко богато антителами, особенно молозиво, которое содержит большое количество иммуноглобулина IgA. IgA защищает слизистые оболочки, предотвращая прилипание патогенов к поверхностям клеток. IgG и IgM также обеспечивают дополнительную защиту. Лактоферрин замедляет рост бактерий, оказывает противовирусное и противогрибковое действие, защищает эпителий кишечника и уменьшает воспаление. Олигосахариды способствуют развитию полезных бактерий (бифидобактерий, лактобацилл) в кишечнике ребенка и укрепляют связь между кишечником и иммунной системой. Грудное молоко содержит клеточные факторы защиты — макрофаги и лимфоциты, которые борются с инфекциями. Цитокины и факторы роста поддерживают регуляцию иммунной системы, восстанавливают слизистые оболочки и укрепляют защитный барьер. Антиоксиданты, витамины С, Е и другие биоактивные вещества защищают функцию иммунных клеток.