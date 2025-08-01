Хакеры выложили данные о полетах гендиректора «Аэрофлота»

Хакеры, взломавшие «Аэрофлот», в четверг опубликовали часть базы данных с информацией о перелетах гендиректора российской авиакомпании Сергея Александровского.

После атаки группы Киберпартизаны BY и Silent Crow заявили, что получили доступ к истории перелетов и системам контроля персонала. В ответ Роскомнадзор опроверг эти утверждения, заявив, что «информация о возможной утечке данных из компании не получила подтверждения».

В опубликованном фрагменте, по имеющимся данным, содержатся сведения о перелетах Сергея Александровского.