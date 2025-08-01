Большие очереди в Апшероне… за справками

Другая отметила, что обратилась за справкой для школьника, выразив недоумение: «Если в Хырдалане есть поликлиника, зачем нас направляют именно в эту больницу? Почему я должна проводить там часы? Всех жителей деревень Апшеронского района направляют именно сюда».

По словам граждан, им приходится подолгу ждать в очереди для получения различных справок. «Мы пришли за медицинской справкой для устройства ребенка в детский сад. Хотя на месте были уже в девять утра, после часов ожидания с годовалым ребенком на руках нам пришлось вернуться ни с чем», — написала одна из посетительниц.

По словам граждан, очереди в больнице постоянны, иногда людям приходится ждать приема до конца дня. Один из пользователей соцсетей отметил, что из-за столпотворения некоторым становится плохо. По его словам, даже сами врачи испытывают затруднения при приеме пациентов из-за шума и агрессии ожидающих. Врачи неоднократно открывали дверь кабинета и просили соблюдать тишину.

«Меня направили в больницу для сдачи анализа крови, хотя в Дигяхе и Мехдиабаде есть поликлиники. Если врачам в поликлиниках не доверяют, тогда пусть их вообще закроют», — написал еще один недовольный гражданин.

Сообщается, что наплыв обращений связан и с массовой подачей заявлений в детские сады, школы и вузы, для чего требуется справка о состоянии здоровья.

Haqqin.az ранее уже освещал жалобы, связанные с деятельностью Центральной больницы Апшеронского района.

В ответ на запрос редакции в больнице сообщили, что ежедневно сюда обращаются в среднем от 3000 до 3500 человек. Каждому из них в среднем оказывается 4–5 видов медицинских услуг. Для обеспечения удобства граждан в больнице предпринимается ряд организационных мер. В учреждениях дошкольного, среднего и высшего образования, а также среди поступающих и трудоустраивающихся граждан в эти дни наблюдается рост запросов на получение медицинских справок. Подобная ситуация, как правило, возникает каждый год в одно и то же время и приводит к перегруженности в медицинском учреждении.

С целью урегулирования сложившейся ситуации в больнице были предприняты необходимые меры. В частности, увеличено количество регистрационных окон, пересмотрены графики работы врачей и среднего медперсонала в соответствии с потоком граждан. Также для желающих получить справки и другие документы внедрены отдельные окна и система направления. Кроме того, в дальнейшем планируется введение электронных медицинских справок, цифровизация процесса регистрации и возможность предварительного планирования визитов. В больнице также подчеркнули, что очереди возникают только при плановом обслуживании. Все пациенты, обратившиеся за экстренной и неотложной медицинской помощью, принимаются вне очереди.