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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Берлин усиливает Киев: два Patriot в пути

13:26 178

Германия направит Украине еще два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, говорится в сообщении Министерства обороны ФРГ.

Комплексы будут отправлены в ближайшее время, спустя два-три месяца Берлин передаст дополнительные компоненты для повышения их эффективности, отметили в германском военном ведомстве.

Кроме того, ФРГ профинансирует передачу Украине новых ЗРК Patriot.

В Минобороны напомнили, что ранее Германия уже поставила Украине три таких комплекса.

Берлин продолжит вносить вклад в обеспечение противовоздушной обороны НАТО, заверили в ведомстве.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что Берлин готов передать Украине два ЗРК Patriot из собственных запасов — при условии, что США оперативно компенсируют эту поставку. В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщил, что союзники по НАТО будут закупать американское вооружение для дальнейшей передачи Украине. О готовности к таким закупкам уже заявили Германия и скандинавские страны.

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