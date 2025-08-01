Берлин усиливает Киев: два Patriot в пути

Германия направит Украине еще два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, говорится в сообщении Министерства обороны ФРГ.

Комплексы будут отправлены в ближайшее время, спустя два-три месяца Берлин передаст дополнительные компоненты для повышения их эффективности, отметили в германском военном ведомстве.

Кроме того, ФРГ профинансирует передачу Украине новых ЗРК Patriot.

В Минобороны напомнили, что ранее Германия уже поставила Украине три таких комплекса.

Берлин продолжит вносить вклад в обеспечение противовоздушной обороны НАТО, заверили в ведомстве.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что Берлин готов передать Украине два ЗРК Patriot из собственных запасов — при условии, что США оперативно компенсируют эту поставку. В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщил, что союзники по НАТО будут закупать американское вооружение для дальнейшей передачи Украине. О готовности к таким закупкам уже заявили Германия и скандинавские страны.