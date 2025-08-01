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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

В Сербии госпереворот?

13:36 2076

2 августа президент Сербии Александар Вучич проведет экстренное заседание Совета безопасности на фоне задержания бывшего министра торговли Томислава Момировича, сообщает издание «Вечерне новости».

Причины его созыва официально не уточняются, однако, как утверждает газета, в стране «в разгаре массированная попытка государственного переворота», в которой, по утверждению источников издания, участвуют сотрудники Специальной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и отдельных подразделений полиции.

В рамках происходящего, по данным газеты, утром и был задержан бывший министр торговли Томислав Момирович.

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