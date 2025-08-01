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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Партнерство между Bakcell и Uber расширяется

13:53 377

Лидер в области инноваций и скорости, компания Bakcell, продолжает сотрудничество с одним из ведущих мировых такси-агрегаторов — Uber. В рамках этого партнерства пассажиры смогут воспользоваться интернет-пакетом объемом 1 ГБ, предоставленным компанией Bakcell на бесплатной основе во время каждой поездки, оформленной через приложение Uber.

Чтобы воспользоваться предложением, при заказе поездки через приложение Uber достаточно выбрать один из тарифов категории Fastest. Предложенный интернет-пакет объемом 1 ГБ будет действовать в течение 30 минут во время поездки. Это инновационное решение, представленное компаниями Bakcell и Uber, объединяет скорость и связь, обеспечивая пассажирам более эффективный и уникальный опыт поездки.

Bakcell неизменно предлагает инновационные продукты и решения, которые улучшают повседневный опыт своих абонентов. На протяжении последнего года компания запустила в Азербайджане ряд передовых продуктов и услуг на основе искусственного интеллекта и современных технологий, включая Birinci Tariff, «Тарифный советник», VoWiFi, Bakcell Fiber и «Star тарифы».

Более подробную информацию о предложении можно получить на сайте Bakcell или на официальных страницах компании в социальных сетях.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

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