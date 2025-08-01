Партнерство между Bakcell и Uber расширяется

Чтобы воспользоваться предложением, при заказе поездки через приложение Uber достаточно выбрать один из тарифов категории Fastest. Предложенный интернет-пакет объемом 1 ГБ будет действовать в течение 30 минут во время поездки. Это инновационное решение, представленное компаниями Bakcell и Uber, объединяет скорость и связь, обеспечивая пассажирам более эффективный и уникальный опыт поездки.

Лидер в области инноваций и скорости, компания Bakcell, продолжает сотрудничество с одним из ведущих мировых такси-агрегаторов — Uber. В рамках этого партнерства пассажиры смогут воспользоваться интернет-пакетом объемом 1 ГБ, предоставленным компанией Bakcell на бесплатной основе во время каждой поездки, оформленной через приложение Uber.

Bakcell неизменно предлагает инновационные продукты и решения, которые улучшают повседневный опыт своих абонентов. На протяжении последнего года компания запустила в Азербайджане ряд передовых продуктов и услуг на основе искусственного интеллекта и современных технологий, включая Birinci Tariff, «Тарифный советник», VoWiFi, Bakcell Fiber и «Star тарифы».

Более подробную информацию о предложении можно получить на сайте Bakcell или на официальных страницах компании в социальных сетях.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.