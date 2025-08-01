Израильские офицеры требуют прекратить войну

Более 150 бывших израильских офицеров и экс-сотрудников силовых структур обратились к правительству с призывом прекратить войну в Газе и достичь соглашения о немедленном освобождении всех заложников, сообщает Haaretz.

«Я больше не в силах терпеть безразличие ограниченных политиков к непрекращающемуся урону, который причиняется телам, душам и духу наших лучших людей», — приводит издание слова генерал-майора Орны Барбивай.

По ее словам, война наносит ущерб солдатам, вредит заложникам, а также каждому израильтянину в стране и еврею по всему миру.

Другой генерал-майор в отставке, Ури Саги, указал, что Израиль не может опираться исключительно на военную силу. «Он также зависит от международной легитимности и политических договоренностей. Мы стоим на грани невозврата», — отметил Саги.