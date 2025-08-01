Алиев утвердил новые правила для СМИ

Согласно изменениям, каждое агентство должно иметь не менее 20 заключенных договоров с другими медиасубъектами на предоставление или получение информации, а также аккредитованных журналистов минимум в пяти зарубежных странах.

Помимо этого, не менее 80% публикуемой информации за 20 дней каждого месяца должно соответствовать требованиям статьи 60.5 закона, согласно которой онлайн-медиа признаются действующими на регулярной основе, если ежедневно публикуется не менее 20 материалов в течение этих 20 дней.

Поправки также затрагивают деятельность печатных СМИ: выпуск и распространение печатной продукции запрещается в случае отсутствия регистрации в Медиа-реестре как самим субъектом, так и издателями или распространителями. За нарушение данного требования предусмотрен штраф в размере до 5000 манатов.

Изменения в статью 14 закона «О медиа» касаются борьбы с дезинформацией. Согласно новой норме, средства массовой информации не вправе публиковать или распространять ложные сведения. Также вводится ограничение на использование названий, которые идентичны или схожи с названиями других редакций, либо содержат выражения, противоречащие общественному порядку, нравственности и морали, а также способные ввести пользователей в заблуждение.

Поправки были одобрены большинством голосов в окончательном чтении.