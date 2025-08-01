В Турции оштрафовали нетерпеливых пассажиров

В Турции оштрафовали пассажиров международного рейса авиакомпании Pegasus из Софии в Стамбул после того, как они отказались прислушаться к просьбам экипажа, сообщают турецкие СМИ.

Видеозапись с рейса PC272 показывает, как три пассажира стоят в проходе, несмотря на просьбы стюардессы, обращавшейся к ним на английском языке с призывом занять свои места. Одновременно в салоне звучало объявление на турецком и английском языках с просьбой не вставать до полной остановки самолета.