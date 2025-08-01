В Турции оштрафовали нетерпеливых пассажиров

В Турции оштрафовали пассажиров международного рейса авиакомпании Pegasus из Софии в Стамбул после того, как они отказались прислушаться к просьбам экипажа, сообщают турецкие СМИ.
Видеозапись с рейса PC272 показывает, как три пассажира стоят в проходе, несмотря на просьбы стюардессы, обращавшейся к ним на английском языке с призывом занять свои места. Одновременно в салоне звучало объявление на турецком и английском языках с просьбой не вставать до полной остановки самолета.
В Турции оштрафовали пассажиров рейса, вставших раньше времени pic.twitter.com/SYIOzmreiM— Seymur Bakshev (@SBakshev) August 1, 2025
Согласно новому распоряжению, действующему с 2 мая, пассажирам турецких авиакомпаний грозит административный штраф в размере около 70 долларов и внесение в черный список компании за нарушение этого правила. В документе отмечается, что решение было принято на фоне значительного увеличения случаев курения в салоне и преждевременного подъема с мест до отключения сигнальной таблички.
Власти страны подчеркивают, что такой штраф введен для обеспечения безопасности и порядка при выходе из самолета.