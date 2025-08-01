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Азербайджан блокирует наркопути в Россию

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14:28 1903

Сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) осмотрели с помощью рентгеновской установки автомобиль, перевозивший груз «салат-латук» из Исламской Республики Иран в Российскую Федерацию транзитом через территорию Азербайджанской Республики.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте ГТК, в ходе сканирования на мониторе были зафиксированы подозрительные изображения, в связи с чем груз подвергли тщательной проверке. В результате внутри упаковок было обнаружено 478 свертков марихуаны, общий вес которых составил примерно 152,3 кг.

По факту ведется расследование.

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