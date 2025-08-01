Кямаледдин Гейдаров встретился с новым генсеком МОГО

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с находящимся с визитом в стране новым генеральным секретарем Международной организации гражданской обороны (МОГО) Эргюджем Келентерли.
Информацию распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Приветствуя гостя, министр Кямаледдин Гейдаров назвал избрание представителя Азербайджана на пост генерального секретаря МОГО на 58-й сессии Исполнительного совета и 3-й внеочередной сессии Генеральной ассамблеи организации, состоявшихся в Баку 8–10 июля текущего года, значимым достижением для страны.
Он напомнил об обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам внеочередной сессии Генеральной ассамблеи и подчеркнул, что республика всегда придавала большое значение международному сотрудничеству в сфере гражданской обороны.
Гейдаров выразил уверенность, что в будущем Азербайджан продолжит укреплять взаимодействие с МОГО в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и внесет достойный вклад в развитие этой сферы.
В свою очередь, генеральный секретарь Эргюдж Келентерли, находящийся с первым официальным визитом в Азербайджане, поблагодарил за теплый прием и оказанную поддержку.
Он подтвердил готовность прилагать усилия для дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и МОГО, отметив, что реальные результаты в борьбе с чрезвычайными ситуациями возможны только при совместной и скоординированной работе.
В ходе встречи были также обсуждены актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.