USD 1.7000
EUR 1.9409
RUB 2.1107
Подписаться на уведомления
Путин двинет танки на Пашиняна?!
Новость дня
Путин двинет танки на Пашиняна?!

Кямаледдин Гейдаров встретился с новым генсеком МОГО

14:32 384

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с находящимся с визитом в стране новым генеральным секретарем Международной организации гражданской обороны (МОГО) Эргюджем Келентерли.

Информацию распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Приветствуя гостя, министр Кямаледдин Гейдаров назвал избрание представителя Азербайджана на пост генерального секретаря МОГО на 58-й сессии Исполнительного совета и 3-й внеочередной сессии Генеральной ассамблеи организации, состоявшихся в Баку 8–10 июля текущего года, значимым достижением для страны.

Он напомнил об обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам внеочередной сессии Генеральной ассамблеи и подчеркнул, что республика всегда придавала большое значение международному сотрудничеству в сфере гражданской обороны.

Гейдаров выразил уверенность, что в будущем Азербайджан продолжит укреплять взаимодействие с МОГО в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и внесет достойный вклад в развитие этой сферы.

В свою очередь, генеральный секретарь Эргюдж Келентерли, находящийся с первым официальным визитом в Азербайджане, поблагодарил за теплый прием и оказанную поддержку.

Он подтвердил готовность прилагать усилия для дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и МОГО, отметив, что реальные результаты в борьбе с чрезвычайными ситуациями возможны только при совместной и скоординированной работе.

В ходе встречи были также обсуждены актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор»
Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор» новая геоэкономика
15:04 819
В карман? В бюджет? Или в воздух?
В карман? В бюджет? Или в воздух? горячая тема; все еще актуально
11:23 2041
Азербайджан блокирует наркопути в Россию
Азербайджан блокирует наркопути в Россию фото
14:28 1906
И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя
И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя новая геополитика
10:45 2196
Стало известно, кто руководит запусками «Шахедов»
Стало известно, кто руководит запусками «Шахедов»
14:50 1230
Алиев утвердил новые правила для СМИ
Алиев утвердил новые правила для СМИ
14:11 1482
У Зеленского анонсировали историческое соглашение с США
У Зеленского анонсировали историческое соглашение с США
14:33 1168
Цунами повредило российскую базу ядерных подлодок
Цунами повредило российскую базу ядерных подлодок
13:27 2138
Большие очереди в Апшероне… за справками
Большие очереди в Апшероне… за справками видео
13:14 3199
Катар заплатит за поставки азербайджанского газа. Посол США благодарит
Катар заплатит за поставки азербайджанского газа. Посол США благодарит
12:54 2305
Летнее наступление России: Украина может одновременно потерять три крупных города
Летнее наступление России: Украина может одновременно потерять три крупных города наш обзор
12:12 5322

ЭТО ВАЖНО

Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор»
Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор» новая геоэкономика
15:04 819
В карман? В бюджет? Или в воздух?
В карман? В бюджет? Или в воздух? горячая тема; все еще актуально
11:23 2041
Азербайджан блокирует наркопути в Россию
Азербайджан блокирует наркопути в Россию фото
14:28 1906
И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя
И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя новая геополитика
10:45 2196
Стало известно, кто руководит запусками «Шахедов»
Стало известно, кто руководит запусками «Шахедов»
14:50 1230
Алиев утвердил новые правила для СМИ
Алиев утвердил новые правила для СМИ
14:11 1482
У Зеленского анонсировали историческое соглашение с США
У Зеленского анонсировали историческое соглашение с США
14:33 1168
Цунами повредило российскую базу ядерных подлодок
Цунами повредило российскую базу ядерных подлодок
13:27 2138
Большие очереди в Апшероне… за справками
Большие очереди в Апшероне… за справками видео
13:14 3199
Катар заплатит за поставки азербайджанского газа. Посол США благодарит
Катар заплатит за поставки азербайджанского газа. Посол США благодарит
12:54 2305
Летнее наступление России: Украина может одновременно потерять три крупных города
Летнее наступление России: Украина может одновременно потерять три крупных города наш обзор
12:12 5322
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться