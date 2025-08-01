Кямаледдин Гейдаров встретился с новым генсеком МОГО

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с находящимся с визитом в стране новым генеральным секретарем Международной организации гражданской обороны (МОГО) Эргюджем Келентерли.

Приветствуя гостя, министр Кямаледдин Гейдаров назвал избрание представителя Азербайджана на пост генерального секретаря МОГО на 58-й сессии Исполнительного совета и 3-й внеочередной сессии Генеральной ассамблеи организации, состоявшихся в Баку 8–10 июля текущего года, значимым достижением для страны.

Он напомнил об обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам внеочередной сессии Генеральной ассамблеи и подчеркнул, что республика всегда придавала большое значение международному сотрудничеству в сфере гражданской обороны.

Гейдаров выразил уверенность, что в будущем Азербайджан продолжит укреплять взаимодействие с МОГО в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и внесет достойный вклад в развитие этой сферы.

В свою очередь, генеральный секретарь Эргюдж Келентерли, находящийся с первым официальным визитом в Азербайджане, поблагодарил за теплый прием и оказанную поддержку.

Он подтвердил готовность прилагать усилия для дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и МОГО, отметив, что реальные результаты в борьбе с чрезвычайными ситуациями возможны только при совместной и скоординированной работе.

В ходе встречи были также обсуждены актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.