У Зеленского анонсировали историческое соглашение с США

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале сообщил о состоявшихся переговорах с советниками по национальной безопасности и дипломатии из Великобритании, Франции, Германии и Италии.

По словам Ермака, собеседниками с европейской стороны стали Джонатан Пауэлл (Великобритания), Эмманюэль Бонн (Франция), Гюнтер Зауттер (Германия) и Пьетро Карини (Италия).

Ермак заявил, что партнеры выразили соболезнования Украине в связи с очередным российским ракетным ударом по Киеву, в результате которого погиб 31 человек, в том числе пятеро детей.

«Россия продолжает террористическую кампанию против мирного населения. Мы должны усилить наш совместный ответ», — подчеркнул он.

По его словам, европейские партнеры подтвердили получение «позитивных сигналов» из Вашингтона относительно готовности США к решительным действиям против России. В частности, речь идет о санкциях, нацеленных на российскую нефть, и о вторичных тарифах, которые могут быть введены после завершения 10-дневного срока, установленного президентом Дональдом Трампом.

Ермак отметил, что стороны обсудили подготовку к подписанию исторического двустороннего соглашения по безопасности между Украиной и США. «Оно будет включать финансовую поддержку со стороны европейских партнеров», — уточнил он.

Также участники встречи рассмотрели текущий статус переговоров об открытии первого кластера в рамках процесса вступления Украины в Европейский союз.

«Я подчеркнул важность продолжения очных встреч на уровне советников в ближайшее время. Мы продолжаем двигаться вперед», — заявил Ермак.