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Трамп пригрозил фармкомпаниям

14:46 473

Президент США Дональд Трамп направил письма крупнейшим фармацевтическим компаниям с требованием снизить цены на лекарства в США до уровня зарубежных, сообщает Reuters.

В мае Трамп подписал указ, призывающий производителей лекарств выровнять цены на американском рынке с международными показателями. Он предупредил, что в случае невыполнения требований правительство готово применить санкции или принять другие меры, включая импорт более дешевых препаратов из-за рубежа.

Согласно информации агентства, письма были направлены генеральным директорам Eli Lilly, Sanofi, Regeneron, Merck & Co, Johnson & Johnson и AstraZeneca.

«Большинство предложений, которые моя администрация получила для «решения» этой критической проблемы, обещали больше того же самого: перекладывание вины и требования изменений в политике, которые приведут к миллиардным выплатам индустрии», — написал Трамп в письмах, копии которых опубликованы на его аккаунте в Truth Social.

Президент призвал производителей применять механизм «цены самой выгодной нации» ко всем пациентам, участвующим в программе Medicaid для малообеспеченных, а также гарантировать такие цены на новые препараты. Он подчеркнул, что компании обязаны вернуть избыточные доходы, полученные за счет повышения цен за рубежом, чтобы компенсировать сниженные цены в США, защитив интересы американских пациентов и налогоплательщиков через соглашения с правительством. Кроме того, Трамп потребовал, чтобы фармацевтические фирмы не предлагали другим развитым странам цены выгоднее, чем в США.

Компании должны предоставить конкретные обязательства по этим условиям до 29 сентября.

«Если вы откажетесь действовать, мы применим все средства в нашем арсенале, чтобы защитить американцев от злоупотреблений в ценообразовании на лекарства», — предупредил президент США.

Эксперты считают, что фармкомпании вряд ли согласятся на требуемое снижение цен.

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