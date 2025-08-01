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Стало известно, кто руководит запусками «Шахедов»

14:50 1236

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) заявило об установлении личности российского военного, который, по данным ведомства, руководит атаками с применением беспилотников типа «Шахед» по территории Украины.

Руслан Негруба

В сообщении разведки говорится, что речь идет о подполковнике Вооруженных сил России Руслане Николаевиче Негрубе, командире отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ «Каскад» (в/ч 35666-Б), дислоцированной в городе Кореневске Краснодарского края.

«Эта бригада осуществляет запуски беспилотников типа «Шахед» по территории Украины. Ими агрессор наносит удары по гражданской и гуманитарной инфраструктуре, терроризируя гражданское население», — заявили в ГУР.

По данным украинской разведки, Руслан Негруба родился 4 января 1983 года. Он является выпускником Ставропольского высшего военного авиационного инженерного училища, женат на Надежде Ивановне Негруба (дата рождения — 8 марта 1981 года), проживает в Ставропольском крае. Также уточняется, что его паспорт — серия 9002 № 447425 — был выдан 17 апреля 2003 года Моздокским РУВД Республики Северная Осетия — Алания.

В ГУР добавили, что действия российских подразделений, которые наносят удары по гражданской инфраструктуре, рассматриваются как военные преступления, и за них будет предусмотрено «справедливое возмездие».

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