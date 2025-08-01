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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Трамп разорил французских виноделов

14:52 574

После вступления в силу повышенных американских пошлин на вино и алкоголь из ЕС годовой экспорт Франции в этом секторе может сократиться на четверть, а потери экспортеров составят €1 млрд. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление президента Федерации экспортеров вина и крепких спиртных напитков Франции (FEVS) Габриэля Пекара.

Пекар также отметил, что новые пошлины могут оставить 600 тыс. человек, которые сейчас заняты в этой отрасли, без работы. «Ситуация не может оставаться такой, как есть. Крайне важно, чтобы Франция и Европейский союз активно взаимодействовали с нами для оказания конкретной поддержки нашему сектору», — цитирует его издание.

Вашингтон повысит пошлины на европейские вина и другой алкоголь с действующих 10% до 15%. Продукция этой отрасли не вошла в число товаров, которые будут освобождены от повышенных сборов. Вопрос включения в этот список будет обсуждаться не раньше осени, отмечало агентство Reuters.

1 августа президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импортные товары. Страны в документе разделены на три группы. Для каждой введены пошлины в размере от 10% до 41%. Согласно этому перечню, наиболее высокие ставки будут приняты против Сирии (41%), Лаоса, Мьянмы (40%), Швейцарии (39%), Ирака, Сербии (35%), Алжира, Боснии и Герцеговины, Ливии и ЮАР (30%). По данным Bloomberg, пошлины в отношении европейских производителей алкоголя будут введены 7 августа.

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