Трамп зачищает историю

Национальный музей американской истории при Смитсоновском институте в Вашингтоне в июле исключил из экспозиции, посвященной импичментам президентов США, сведения о том, что Дональд Трамп дважды подвергался этой процедуре, сообщают американские СМИ.

Музей снял с выставки под названием «Американская президентская власть: славное бремя» табличку о Трампе, добавленную в сентябре 2021 года. Экспозиция, открытая в 2000 году и практически не менявшаяся с 2008-го, содержала информацию о двойном импичменте Дональда Трампа, а также о процедурах в отношении Эндрю Джонсона, Билла Клинтона и Ричарда Никсона, которому грозил импичмент перед уходом с поста.

Американские СМИ сообщают, что Смитсоновский институт изменил экспозицию и удалил упоминание о Трампе под давлением Белого дома, который настаивал на увольнении директора музея.

Представитель института рассказал изданию The Washington Post, что табличка о Трампе была временной мерой для отражения актуальных событий. Сейчас в экспозиции указано, что «всего три президента столкнулись с серьезной угрозой отстранения от власти». В Смитсоновском институте отметили, что выставка восстановлена в том виде, в котором была в 2008 году, и добавили, что в будущем планируется представить обновленную экспозицию с учетом всех случаев импичмента.

Трамп остается единственным президентом США, которому дважды был объявлен импичмент — в 2019 и 2021 годах. В обоих случаях сенат оправдывал его, причем второй процесс проходил уже после окончания его срока.