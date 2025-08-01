Новый посол Израиля у Байрамова

Байрамов поздравил дипломата с началом миссии в Азербайджане и пожелал успехов в его деятельности. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Израилем, а также региональную ситуацию. Стороны высоко оценили сотрудничество двух стран в таких сферах, как политика, экономика, торговля, энергетика, сельское хозяйство, инвестиции, гуманитарные вопросы и безопасность. Было подчеркнуто, что азербайджано-израильские отношения обладают широким потенциалом для дальнейшего развития.

Джейхун Байрамов выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, отметив, что Азербайджан выступает за установление мира и стабильности в регионе и всегда готов внести вклад в этот процесс.

Посол, в свою очередь, заверил, что в период своей работы приложит максимум усилий для расширения сотрудничества между Израилем и Азербайджаном.

Напомним, Ронен Краус был назначен послом в Азербайджане 12 января 2025 года, сменив на этом посту Джорджа Дика.