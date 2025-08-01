Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор»

Строительство Зангезурского коридора, помимо участка Горадиз – Агбенд, продолжится и на турецкой территории. Недавно Министерство финансов Турции сообщило о привлечении из внешних источников на реализацию железнодорожного проекта Карс–Ыгдыр–Аралык–Дильуджу (граница с Нахчыванской Автономной Республикой). Постепенное введение в строй объектов магистральных коммуникаций Зангезурского коридора, объединяющих промышленные районы нескольких стран, кардинально поменяет экономическую географию Южного Кавказа — от Турции через Армению до центральных районов Азербайджана. В феврале текущего года, за месяц до торжественного открытия газопровода Ыгдыр – Нахчыван, была окончательно утверждена топографическая привязка железнодорожной линии Карс–Ыгдыр–Нахчыван. Предполагается, что ввод линии на территорию Нахчыванской автономии состоится через Садаракский район.

Протокол о намерениях реализации проекта Карс – Нахчыван был подписан в сентябре 2023 года. Протяженность линии, включающей несколько станций, составит 223,9 километра. Согласно первоначальному технико-экономическому обоснованию, строительство планировалось завершить в течение пяти лет. На первом этапе пропускная способность оценивается примерно в два миллиона тонн грузов ежегодно. Долгое время оставался открытым вопрос готовности инвесторов финансировать этот сложнейший инженерный проект, включающий многочисленные мосты и тоннели. Теперь, по информации Министерства финансов Турции, достигнуто соглашение о формировании финансового пула в размере 2,4 миллиарда евро. Кредитором выступила группа во главе с японским банком MUFG, в состав которой вошли Исламский банк, шведское экспортное агентство EKN и австрийская инвестиционно-банковская группа OeKB. В интервью изданию Berliner Zeitung помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев предложил новый термин — «Транскавказский транспортный коридор». Он использовал его в контексте соединения коммуникационных линий Зангезурского коридора с западной границей Армении у Карса. Развивая эту концепцию, можно говорить о том, что новый термин охватывает значительный фрагмент Срединного коридора — от порта Алят через новые экономические районы Азербайджана до стыковки с турецкими автомобильными и железнодорожными магистралями. Фактически речь идет о формировании нового коридора экономического развития, вдоль которого будут возводиться не только промышленные объекты ненефтяной экономики (включая индустриальные парки), но и станции генерации возобновляемой энергии. Именно по этой трассе планируется проложить энергетический кабель, соединяющий восточное побережье Каспия с Азербайджаном и далее с Черным морем для поставок электроэнергии в Румынию, Болгарию и Сербию.