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Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор»

новая геоэкономика
Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az
15:04 840

Строительство Зангезурского коридора, помимо участка Горадиз – Агбенд, продолжится и на турецкой территории. Недавно Министерство финансов Турции сообщило о привлечении из внешних источников на реализацию железнодорожного проекта Карс–Ыгдыр–Аралык–Дильуджу (граница с Нахчыванской Автономной Республикой). Постепенное введение в строй объектов магистральных коммуникаций Зангезурского коридора, объединяющих промышленные районы нескольких стран, кардинально поменяет экономическую географию Южного Кавказа — от Турции через Армению до центральных районов Азербайджана.

В феврале текущего года, за месяц до торжественного открытия газопровода Ыгдыр – Нахчыван, была окончательно утверждена топографическая привязка железнодорожной линии Карс–Ыгдыр–Нахчыван. Предполагается, что ввод линии на территорию Нахчыванской автономии состоится через Садаракский район.

Строительство Зангезурского коридора, помимо участка Горадиз – Агбенд, продолжится и на турецкой территории

Протокол о намерениях реализации проекта Карс – Нахчыван был подписан в сентябре 2023 года. Протяженность линии, включающей несколько станций, составит 223,9 километра. Согласно первоначальному технико-экономическому обоснованию, строительство планировалось завершить в течение пяти лет. На первом этапе пропускная способность оценивается примерно в два миллиона тонн грузов ежегодно.

Долгое время оставался открытым вопрос готовности инвесторов финансировать этот сложнейший инженерный проект, включающий многочисленные мосты и тоннели. Теперь, по информации Министерства финансов Турции, достигнуто соглашение о формировании финансового пула в размере 2,4 миллиарда евро. Кредитором выступила группа во главе с японским банком MUFG, в состав которой вошли Исламский банк, шведское экспортное агентство EKN и австрийская инвестиционно-банковская группа OeKB.

В интервью изданию Berliner Zeitung помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев предложил новый термин — «Транскавказский транспортный коридор». Он использовал его в контексте соединения коммуникационных линий Зангезурского коридора с западной границей Армении у Карса.

Развивая эту концепцию, можно говорить о том, что новый термин охватывает значительный фрагмент Срединного коридора — от порта Алят через новые экономические районы Азербайджана до стыковки с турецкими автомобильными и железнодорожными магистралями. Фактически речь идет о формировании нового коридора экономического развития, вдоль которого будут возводиться не только промышленные объекты ненефтяной экономики (включая индустриальные парки), но и станции генерации возобновляемой энергии. Именно по этой трассе планируется проложить энергетический кабель, соединяющий восточное побережье Каспия с Азербайджаном и далее с Черным морем для поставок электроэнергии в Румынию, Болгарию и Сербию.

Хикмет Гаджиев использовал новый термин в контексте соединения коммуникационных линий Зангезурского коридора с западной границей Армении у Карса

Для Азербайджана это также возможность контролировать два из трех маршрутов Срединного коридора. Но было бы ошибочно полагать, что все пути неизбежно проходят через его территорию: Китай, поддерживая транскаспийский маршрут, параллельно развивает южный фрагмент коридора через Иран — электрификацию магистрали Серахс–Рази протяженностью около тысячи километров. Таким образом, Пекин распределяет усилия между двумя направлениями, и Азербайджан не может позволить себе ограничиться существующими преимуществами.

Важнейший фактор развития Зангезурского коридора — его интеграция в международный транспортный коридор «Север-Юг». На этом акцентировал внимание президент Ильхам Алиев, выступая на Шушинском медиафоруме. В данном контексте критически важны стабильные отношения с Россией, способной направлять через Зангезурский коридор миллионы тонн грузов к иранским портам Персидского залива. Этот проект уже был закреплен в итоговом трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, но сегодня Азербайджану предстоит повторно убедить Москву в целесообразности развития через свою территорию западного железнодорожного сегмента «Север-Юг».

Таким образом, мы становимся свидетелями формирования новой экономической географии региона. Многим партнерам еще только предстоит осознать его потенциал, но для Азербайджана этот проект уже приобрел значение национальной и исторической задачи.

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