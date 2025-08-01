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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Президент Польши выдвинул требование Зеленскому

15:15 458

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от президента Украины Владимира Зеленского изменить подход к важным для жителей Польши историческим событиям, сообщил пресс-секретарь польского Института национальной памяти Рафал Леськевич в соцсети X.

Он рассказал о телефонном разговоре глав двух государств, в ходе которого Навроцкий уделил внимание необходимости «изменения подхода Украины к важным и пока не решенным историческим вопросам».

«Избранный президент заявил, что исторические вопросы станут предметом дальнейших обсуждений с президентом Украины», — добавил Леськевич.

В июне 2025 года Навроцкий победил на президентских выборах в Польше, набрав 50,9% голосов. Он вступит в должность 6 августа.

На следующий день после победы, 3 июня, новый польский лидер заявил о надежде на сотрудничество с Украиной, а также на решение исторических вопросов между двумя государствами.

Причинами разногласий между Киевом и Варшавой долгое время оставался вопрос о массовых убийств поляков в Галиции и Волыни украинскими партизанами во время Второй мировой войны, а также об ответных расправах над украинцами.

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