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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Путин: Россия не захватывает территории, напрасных потерь нет...

видео; обновлено 15:55
15:55 3504

Россия не захватывает территории в ходе (так называемой) «спецоперации», а «возвращает свое», «наступая по всей линии фронта», заявил президент РФ Владимир Путин.

«Еще недавно все недоброжелатели говорили о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя. А теперь у них одна, но пламенная страсть — остановить наше наступление во что бы то ни стало. Среди российских бойцов нет ни одной напрасной потери», - заявил Путин.

Он также сказал, что Часов Яр был «освобожден» еще «несколько дней назад».

* * * 15:31 

Президент России Владимир Путин на неформальной встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко на острове Валаам заявил, что готов закончить войну «на условиях, которые были в июне 2024 года».

«Мы рассчитываем на продолжение переговоров. Если Киев считает, что сейчас не время для переговоров, Москва готова подождать», - сказал Путин. Он назвал «основной целью искоренение причин кризиса в Украине и обеспечение безопасности России».

Путин, по его словам, «солидарен с тем, что безопасность России и Украины может быть обеспечена в контексте общей европейской безопасности», а также «выступает за достижение долгосрочного мира на Украине, у которого не будет никаких временных ограничений».

Президент России Владимир Путин сказал, что надеется на продолжение мирных переговоров между Россией и Украиной и что рабочие группы двух стран смогут обсудить возможные компромиссы, добавив, что цели Москвы остаются неизменными. Он также назвал российские власти «законными, в отличие от украинских». Те встречи, которые прошли между российской и украинской делегациями в Стамбуле, Путин, как пишут российские СМИ, «в целом оценил положительно». 

Путин сказал, что переговоры должны проходить «без камер и в спокойной обстановке». «Повторю еще раз: нам нужен длительный и прочный мир», - сказал Путин, добавив, что условия этого мира должны устраивать и Россию, и Украину.

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