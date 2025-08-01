Швейцария в шоке от решения Трампа

Швейцарское правительство выразило возмущение решением президента США Дональда Трампа ввести 39-процентную пошлину на товары из конфедерации, сообщает Financial Times (FT).

«Неясно, чего США хотят от нас», — заявил изданию неназванный швейцарский парламентарий. По его словам, власти в Берне пребывают «в состоянии шока».

Издание напоминает, что официальный Берн ранее охарактеризовал действия США как вызывающие «глубокое сожаление». FT также обращает внимание, что о введении новых тарифов было объявлено 1 августа — в день национального праздника Швейцарии. Причем размер пошлин оказался выше, чем Трамп заявлял ранее. Особенно пострадал фармацевтический сектор страны.

Согласно указу, подписанному президентом США 1 августа, импортные пошлины от 15% до 41% вводятся в отношении более 60 стран, включая государства Евросоюза. Тарифы вступят в силу 7 августа. Наивысшие ставки, помимо Швейцарии, предусмотрены для Ирака и Сербии (по 35%), Лаоса и Мьянмы (по 40%), а также Сирии (41%).