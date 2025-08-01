USD 1.7000
EUR 1.9409
RUB 2.1107
Подписаться на уведомления
Путин двинет танки на Пашиняна?!
Новость дня
Путин двинет танки на Пашиняна?!

Швейцария в шоке от решения Трампа

15:36 1527

Швейцарское правительство выразило возмущение решением президента США Дональда Трампа ввести 39-процентную пошлину на товары из конфедерации, сообщает Financial Times (FT).

«Неясно, чего США хотят от нас», — заявил изданию неназванный швейцарский парламентарий. По его словам, власти в Берне пребывают «в состоянии шока».

Издание напоминает, что официальный Берн ранее охарактеризовал действия США как вызывающие «глубокое сожаление». FT также обращает внимание, что о введении новых тарифов было объявлено 1 августа — в день национального праздника Швейцарии. Причем размер пошлин оказался выше, чем Трамп заявлял ранее. Особенно пострадал фармацевтический сектор страны.

Согласно указу, подписанному президентом США 1 августа, импортные пошлины от 15% до 41% вводятся в отношении более 60 стран, включая государства Евросоюза. Тарифы вступят в силу 7 августа. Наивысшие ставки, помимо Швейцарии, предусмотрены для Ирака и Сербии (по 35%), Лаоса и Мьянмы (по 40%), а также Сирии (41%).

Путин после отказа Индии заговорил про «безопасность Украины»
Путин после отказа Индии заговорил про «безопасность Украины»
17:20 188
В Баку судят «липовых» работодателей
В Баку судят «липовых» работодателей
16:56 488
В России сняли и увезли памятник жене хана
В России сняли и увезли памятник жене хана видео
16:35 1596
Путин «поправил» Лукашенко: «Не захватят, а вернут»
Путин «поправил» Лукашенко: «Не захватят, а вернут» видео
16:36 1551
Греки не могут переварить поражение от «Араз-Нахчывана»: подают протест в УЕФА
Греки не могут переварить поражение от «Араз-Нахчывана»: подают протест в УЕФА
16:32 1308
Зеленский о встрече с Путиным
Зеленский о встрече с Путиным
16:31 1050
Летнее наступление России: Украина может одновременно потерять три крупных города
Летнее наступление России: Украина может одновременно потерять три крупных города наш обзор; все еще актуально
12:12 6043
Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор»
Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор» новая геоэкономика
15:04 2793
В карман? В бюджет? Или в воздух?
В карман? В бюджет? Или в воздух? горячая тема; все еще актуально
11:23 2444
Азербайджан блокирует наркопути в Россию
Азербайджан блокирует наркопути в Россию фото
14:28 3676
И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя
И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя новая геополитика
10:45 2451

ЭТО ВАЖНО

Путин после отказа Индии заговорил про «безопасность Украины»
Путин после отказа Индии заговорил про «безопасность Украины»
17:20 188
В Баку судят «липовых» работодателей
В Баку судят «липовых» работодателей
16:56 488
В России сняли и увезли памятник жене хана
В России сняли и увезли памятник жене хана видео
16:35 1596
Путин «поправил» Лукашенко: «Не захватят, а вернут»
Путин «поправил» Лукашенко: «Не захватят, а вернут» видео
16:36 1551
Греки не могут переварить поражение от «Араз-Нахчывана»: подают протест в УЕФА
Греки не могут переварить поражение от «Араз-Нахчывана»: подают протест в УЕФА
16:32 1308
Зеленский о встрече с Путиным
Зеленский о встрече с Путиным
16:31 1050
Летнее наступление России: Украина может одновременно потерять три крупных города
Летнее наступление России: Украина может одновременно потерять три крупных города наш обзор; все еще актуально
12:12 6043
Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор»
Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор» новая геоэкономика
15:04 2793
В карман? В бюджет? Или в воздух?
В карман? В бюджет? Или в воздух? горячая тема; все еще актуально
11:23 2444
Азербайджан блокирует наркопути в Россию
Азербайджан блокирует наркопути в Россию фото
14:28 3676
И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя
И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя новая геополитика
10:45 2451
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться