Сенатор, посетивший Баку: «Трамп на пороге мира между Азербайджаном и Арменией...»

Сенатор-республиканец (Монтана) Стив Дэйнс в статье «Мирное соглашение для Армении и Азербайджана», опубликованной в The Wall Street Journal, рассказал о переговорах президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, о ситуации в регионе Южного Кавказа.

«Президент Трамп находится на пороге заключения мирного соглашения на Южном Кавказе между Арменией и Азербайджаном. Это стало бы выдающимся достижением — еще одним шагом к стабильности, способствующим как региональному, так и международному миру, а также экономическим выгодам, распространяющимся далеко за пределы вовлеченных стран.

Будучи ранее частью Советского Союза, Армения и Азербайджан с конца 1980-х годов находятся в состоянии вялотекущего конфликта с периодическими вспышками крупномасштабного насилия. Многие попытки заключения мира были непрочными или недальновидными. Предыдущие администрации не придавали региону и мирным переговорам должного приоритета.

Администрация Трампа добилась прогресса, сочетая модель «мир через силу», которой придерживается президент, с прагматичной, творческой дипломатией и обещанием светлого будущего для обеих сторон.

В этом году я посетил обе страны вместе с членами команды (президента США Дональда) Трампа. Мы исследовали экономический потенциал региона и содействовали обсуждению некоторых наиболее сложных вопросов мирных переговоров. Я встретился как с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, так и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и мы обсудили практические решения. Оба лидера понимают, насколько важен текущий момент и какие серьезные возможности открываются перед ними.

Слишком долго Россия играла роль регионального посредника, используя это положение, чтобы поддерживать конфликт и удерживать своих южных соседей в слабом и изолированном состоянии. Сейчас Армения и Азербайджан сбрасывают ярмо российского доминирования и поворачиваются к независимому видению будущего, которое соответствует приоритетам США. Регион будет сам определять свое будущее, в основе которого — партнерство с США, способное заложить основу процветания не только на Южном Кавказе, но и далеко за его пределами.

Географическое положение Срединного коридора придает ему уникальное стратегическое и экономическое значение. Расположенный между такими противниками США, как Иран и Россия, он представляет собой единственную полосу земли, через которую торговля из Центральной Азии может беспрепятственно направляться на Запад. Пять стран Центральной Азии — Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан — обладают значительными запасами нефти, природного газа, угля, урана и других ключевых ресурсов. К этому добавляются крупные месторождения сурьмы, меди, золота, хромитов, марганца, серебра, цинка и других критически важных минералов и редкоземельных элементов в Армении и Азербайджане. При отсутствии конфликта транс-анатолийский трубопровод сможет увеличить свою пропускную способность и доставлять больше энергетических ресурсов региона в Европу, что позволит континенту больше не зависеть от российских поставок. А минеральные ресурсы Южного Кавказа могут снизить зависимость США от Китая.

Мирное соглашение принесет экономические и национальные выгоды и Армении, и Азербайджану. Совместные инвестиции создадут рабочие места и обеспечат финансовую стабильность.

Решимость администрации Трампа помогла создать историческую возможность для этих двух наций. Это предстоящее соглашение изменит ход геополитики таким образом, что принесет пользу не только Южному Кавказу и Центральной Азии, но и США с нашими союзниками на десятилетия вперед. Ради мира и стабильности в регионе и в мире лидеры Армении и Азербайджана должны незамедлительно заключить это соглашение», - сказано в сообщении.