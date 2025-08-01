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Беспилотник из Беларуси нашли в Литве лишь через 5 дней

15:51 516

В Литве на полигоне Гайжюнай, расположенном в Ионавском районе, обнаружили беспилотник, который утром 28 июля пересек воздушное пространство страны со стороны Беларуси.

Об этом сообщает LRT со ссылкой на министра обороны Литвы Довиле Шакалене.

«Подтверждаем, что дрон найден. В ближайшее время будет предоставлена дополнительная информация», — заявила министр.

По предварительным данным, найденный беспилотник похож на дрон «Гербера», которые российские войска используют в ходе войны с Украиной.

Полиция Литвы утром 28 июля сообщила, что местные жители заметили неопознанный беспилотник, который пересек воздушное пространство Литвы со стороны Беларуси. Очевидцы рассказали полицейским, что видели беспилотник на высоте около 200 метров, в последний раз — вблизи Вильнюса.

Российские беспилотники ранее уже залетали в воздушное пространство стран Балтии. Власти Литвы сообщили 10 июля, что в воздушное пространство страны попал беспилотник, который первоначально приняли за российский «Шахед», однако позже выяснилось, что это дрон «Гербера».

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