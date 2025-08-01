USD 1.7000
EUR 1.9409
RUB 2.1107
Подписаться на уведомления
Путин двинет танки на Пашиняна?!
Новость дня
Путин двинет танки на Пашиняна?!

NEQSOL Holding получил золото и серебро 2025 Stevie® Awards за программу PARLA

16:07 357

NEQSOL Holding стал лауреатом премии 2025 Stevie® Awards for Great Employers, получив золотую и серебряную награды за стипендиальную программу PARLA, направленную на поддержку студенток и осуществляемую в сотрудничестве с Фондом Развития Образования. Холдинг удостоен золотой награды в категории «Достижения в области расширенных корпоративных образовательных программ» и серебряной награды в категории «Достижения в области разнообразия и инклюзивности».

Премия Stevie® Awards, широко признанная как одна из ведущих в мире в области бизнеса, отмечает достижения организаций, которые вносят значимый вклад благодаря инновационным и целенаправленным инициативам. Двойное признание программы PARLA относит NEQSOL Holding к числу ведущих мировых компаний, приверженных идеям расширения возможностей и инклюзивного роста.

«Двойное признание программы PARLA – это и большая честь, и источник вдохновения», – отметил председатель NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров. «Это достижение отражает нашу глубокую веру в преобразующую силу образования и инклюзивности. PARLA – это не просто программа, а приверженность делу воспитания нового поколения уверенных в себе, компетентных лидеров и предоставления молодым женщинам возможности для полноценной самореализации».

Реализуемая NEQSOL Holding в сотрудничестве с Фондом Развития Образования, программа PARLA оказывает поддержку студенткам вузов посредством предоставления стипендий, возможностей для профессионального развития, обучения лидерству и программ наставничества. Миссия программы – предоставить молодым женщинам необходимые инструменты, уверенность в своих силах и голос, чтобы они смогли стать проводниками развития в своих сообществах и профессиональной среде.

Заявки на участие в премии Stevie® Awards оцениваются жюри, в состав которого входят авторитетные руководители, предприниматели, новаторы и преподаватели бизнеса со всего мира. В этом году жюри высоко оценили программу PARLA за ее измеримый эффект, инклюзивный подход и долгосрочное видение:

«Выдающееся достижение – здесь нечего добавить! Эта программа заслуживает всеобщее признание во всем мире».
«Эти усилия не только способствуют большей инклюзивности, но и помогают женщинам добиваться своих целей».
«Сильная заявка с впечатляющими результатами… Отличная работа!»

«Эти награды подтверждают, что наша приверженность людям, обучению и лидерству приносит результат не только внутри компании, но и получает признание на мировой арене», – отметил Мерич Тунч, главный директор по человеческому капиталу NEQSOL Holding. «Мы искренне благодарны нашим партнерам и международному жюри за их поддержку и веру в нашу миссию».

По мере того как NEQSOL Holding продолжает расширять свое глобальное влияние, такие программы, как PARLA, отражают ее твердую приверженность социальной ответственности, расширению возможностей, инновациям и инклюзивному развитию.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в телекоммуникационной, энергетической, строительной, горнодобывающей и высокотехнологичной сферах.

Путин после отказа Индии заговорил про «безопасность Украины»
Путин после отказа Индии заговорил про «безопасность Украины»
17:20 204
В Баку судят «липовых» работодателей
В Баку судят «липовых» работодателей
16:56 494
В России сняли и увезли памятник жене хана
В России сняли и увезли памятник жене хана видео
16:35 1609
Путин «поправил» Лукашенко: «Не захватят, а вернут»
Путин «поправил» Лукашенко: «Не захватят, а вернут» видео
16:36 1560
Греки не могут переварить поражение от «Араз-Нахчывана»: подают протест в УЕФА
Греки не могут переварить поражение от «Араз-Нахчывана»: подают протест в УЕФА
16:32 1318
Зеленский о встрече с Путиным
Зеленский о встрече с Путиным
16:31 1058
Летнее наступление России: Украина может одновременно потерять три крупных города
Летнее наступление России: Украина может одновременно потерять три крупных города наш обзор; все еще актуально
12:12 6046
Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор»
Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор» новая геоэкономика
15:04 2798
В карман? В бюджет? Или в воздух?
В карман? В бюджет? Или в воздух? горячая тема; все еще актуально
11:23 2445
Азербайджан блокирует наркопути в Россию
Азербайджан блокирует наркопути в Россию фото
14:28 3681
И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя
И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя новая геополитика
10:45 2452

ЭТО ВАЖНО

Путин после отказа Индии заговорил про «безопасность Украины»
Путин после отказа Индии заговорил про «безопасность Украины»
17:20 204
В Баку судят «липовых» работодателей
В Баку судят «липовых» работодателей
16:56 494
В России сняли и увезли памятник жене хана
В России сняли и увезли памятник жене хана видео
16:35 1609
Путин «поправил» Лукашенко: «Не захватят, а вернут»
Путин «поправил» Лукашенко: «Не захватят, а вернут» видео
16:36 1560
Греки не могут переварить поражение от «Араз-Нахчывана»: подают протест в УЕФА
Греки не могут переварить поражение от «Араз-Нахчывана»: подают протест в УЕФА
16:32 1318
Зеленский о встрече с Путиным
Зеленский о встрече с Путиным
16:31 1058
Летнее наступление России: Украина может одновременно потерять три крупных города
Летнее наступление России: Украина может одновременно потерять три крупных города наш обзор; все еще актуально
12:12 6046
Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор»
Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор» новая геоэкономика
15:04 2798
В карман? В бюджет? Или в воздух?
В карман? В бюджет? Или в воздух? горячая тема; все еще актуально
11:23 2445
Азербайджан блокирует наркопути в Россию
Азербайджан блокирует наркопути в Россию фото
14:28 3681
И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя
И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя новая геополитика
10:45 2452
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться