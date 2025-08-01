Греки не могут переварить поражение от «Араз-Нахчывана»: подают протест в УЕФА

Греческий футбольный клуб «Арис» не может смириться с заслуженным поражением от азербайджанского «Араз-Нахчывана» во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.

Напомним, в Баку неделю назад «Араз-Нахчыван» выиграл со счетом 2:1, хотя заслуживал большего перевеса. А во вчерашней игре в Салониках нахчыванцы вели 2:0 и лишь оставшись в меньшинстве на 52-й минуте, позволили хозяевам забить два гола. Тем не менее общая победа азербайджанской команды со счетом 4:3 - справедливый итог двухматчевого противостояния.

Однако в Греции не могут переварить поражение от дебютанта еврокубков, обвиняя во всем шотландского арбитра Дэвида Дикинсона. «Арис» подаст протест в УЕФА, сообщают греческие СМИ. К письму будут приложены и видео спорных, по мнению греков, моментов. Руководство «Ариса» считает, что именно шотландский рефери не позволил команде пройти «Араз-Нахчыван».

С первых минут на поле шла жесткая борьба и Дикинсон стал раздавать желтые карточки. После пропущенного на 11-й минуте первого гола футболисты «Ариса» и вовсе перешли на грубость. А второй гол, забитый «Араз-Нахчываном» с пенальти на 36-й минуте, просто взбесил хозяев. В ряде эпизодов главный арбитр простил игроков «Ариса».

На 52-й минуте с поля за фол последней надежды абсолютно справедливо был удален футболист «Араз-Нахчыван» Игор Рибейро. Но игравшие более 40 минут в большинстве греки все равно недовольны судьей.