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В России сняли и увезли памятник жене хана

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16:35 1616

Памятник жене хана Кучума, который планировали установить под Тюменью, «изъят» местными властями. Инициатор установки заявила о краже и пыталась догнать машину, увозившую скульптуру, пишут российские СМИ.

Согласно легендам, Сузге-ханым сопротивлялась присоединению Сибири к России и покончила с собой, когда ее город захватили отряды Ермака. Инициатором установки памятника выступила председатель Совета РТОО «Наследие» по региону Луиза Шамсутдинова. Идея вызвала споры, в частности, против выступили представители Совета по правам человека и Госдумы.

Местные власти заявили, что установка памятника не была согласована. 31 июля стало известно, что монумент был вывезен. Шамсутдинова назвала случившееся кражей и сообщила, что обратилась в полицию.

«Позвонил сторож и сказал, что какие-то неизвестные ломают ворота и грузят скульптуру царицы Сузге. Никаких объяснений не последовало, никаких документов нам не предъявили», — заявила она.

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