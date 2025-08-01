В Баку судят «липовых» работодателей

Отмечается, что завершилось предварительное следствие уголовного дела, возбужденного Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре в отношении руководителей компаний 365TOURISM, TEMPOTRIPS и JOBS. Согласно следствию, они присвоили денежные средства граждан, обещая им трудоустройство в зарубежных странах.

В Азербайджане начинается судебный процесс над должностными лицами, обвиняемыми в обмане граждан под предлогом трудоустройства за границей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Было установлено, что руководитель 365TOURISM Руслан Наджафов, глава JOBS Мехраб Халилов и руководитель TEMPOTRIPS Садагет Тахмазова, действуя как организованная группа, злоупотребляли должностными полномочиями, вносили заведомо ложные сведения в официальные документы, использовали поддельные бумаги и вводили граждан в заблуждение, обещая высокооплачиваемую работу за рубежом. В результате этих действий они присвоили средства 71 человека на общую сумму более 223 тысяч манатов.

На основании собранных доказательств вышеуказанным лицам предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 313 (должностной подлог) и 320.1 (изготовление и использование поддельных документов) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Суд избрал в отношении Руслана Наджафова и Мехраба Халилова меру пресечения в виде ареста, а в отношении Садагет Тахмазовой — полицейский надзор. Обеспечено частичное возмещение ущерба: из 223 тысяч манатов потерпевшим уже возвращено 105 тысяч. Уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.