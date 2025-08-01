USD 1.7000
EUR 1.9409
RUB 2.1107
Подписаться на уведомления
Путин двинет танки на Пашиняна?!
Новость дня
Путин двинет танки на Пашиняна?!

В Баку судят «липовых» работодателей

16:56 502

В Азербайджане начинается судебный процесс над должностными лицами, обвиняемыми в обмане граждан под предлогом трудоустройства за границей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что завершилось предварительное следствие уголовного дела, возбужденного Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре в отношении руководителей компаний 365TOURISM, TEMPOTRIPS и JOBS. Согласно следствию, они присвоили денежные средства граждан, обещая им трудоустройство в зарубежных странах.

Было установлено, что руководитель 365TOURISM Руслан Наджафов, глава JOBS Мехраб Халилов и руководитель TEMPOTRIPS Садагет Тахмазова, действуя как организованная группа, злоупотребляли должностными полномочиями, вносили заведомо ложные сведения в официальные документы, использовали поддельные бумаги и вводили граждан в заблуждение, обещая высокооплачиваемую работу за рубежом. В результате этих действий они присвоили средства 71 человека на общую сумму более 223 тысяч манатов.

На основании собранных доказательств вышеуказанным лицам предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 313 (должностной подлог) и 320.1 (изготовление и использование поддельных документов) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Суд избрал в отношении Руслана Наджафова и Мехраба Халилова меру пресечения в виде ареста, а в отношении Садагет Тахмазовой — полицейский надзор. Обеспечено частичное возмещение ущерба: из 223 тысяч манатов потерпевшим уже возвращено 105 тысяч. Уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Путин после отказа Индии заговорил про «безопасность Украины»
Путин после отказа Индии заговорил про «безопасность Украины»
17:20 218
В Баку судят «липовых» работодателей
В Баку судят «липовых» работодателей
16:56 503
В России сняли и увезли памятник жене хана
В России сняли и увезли памятник жене хана видео
16:35 1622
Путин «поправил» Лукашенко: «Не захватят, а вернут»
Путин «поправил» Лукашенко: «Не захватят, а вернут» видео
16:36 1571
Греки не могут переварить поражение от «Араз-Нахчывана»: подают протест в УЕФА
Греки не могут переварить поражение от «Араз-Нахчывана»: подают протест в УЕФА
16:32 1332
Зеленский о встрече с Путиным
Зеленский о встрече с Путиным
16:31 1065
Летнее наступление России: Украина может одновременно потерять три крупных города
Летнее наступление России: Украина может одновременно потерять три крупных города наш обзор; все еще актуально
12:12 6048
Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор»
Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор» новая геоэкономика
15:04 2804
В карман? В бюджет? Или в воздух?
В карман? В бюджет? Или в воздух? горячая тема; все еще актуально
11:23 2446
Азербайджан блокирует наркопути в Россию
Азербайджан блокирует наркопути в Россию фото
14:28 3683
И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя
И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя новая геополитика
10:45 2452

ЭТО ВАЖНО

Путин после отказа Индии заговорил про «безопасность Украины»
Путин после отказа Индии заговорил про «безопасность Украины»
17:20 218
В Баку судят «липовых» работодателей
В Баку судят «липовых» работодателей
16:56 503
В России сняли и увезли памятник жене хана
В России сняли и увезли памятник жене хана видео
16:35 1622
Путин «поправил» Лукашенко: «Не захватят, а вернут»
Путин «поправил» Лукашенко: «Не захватят, а вернут» видео
16:36 1571
Греки не могут переварить поражение от «Араз-Нахчывана»: подают протест в УЕФА
Греки не могут переварить поражение от «Араз-Нахчывана»: подают протест в УЕФА
16:32 1332
Зеленский о встрече с Путиным
Зеленский о встрече с Путиным
16:31 1065
Летнее наступление России: Украина может одновременно потерять три крупных города
Летнее наступление России: Украина может одновременно потерять три крупных города наш обзор; все еще актуально
12:12 6048
Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор»
Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор» новая геоэкономика
15:04 2804
В карман? В бюджет? Или в воздух?
В карман? В бюджет? Или в воздух? горячая тема; все еще актуально
11:23 2446
Азербайджан блокирует наркопути в Россию
Азербайджан блокирует наркопути в Россию фото
14:28 3683
И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя
И Тайвань понял, что на Трампа полагаться нельзя новая геополитика
10:45 2452
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться