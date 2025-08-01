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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Церемония выпуска Центра кибербезопасности, созданного при поддержке PASHA Holding

16:55 206

Состоялась очередная церемония выпуска Центра кибербезопасности, созданного при поддержке PASHA Holding.

Ранее в ответ на растущие вызовы в области кибербезопасности Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики при поддержке PASHA Holding, а также совместно с одним из ведущих технологических вузов Израиля — Институтом Technion — учредило Центр кибербезопасности. Недавно состоялась пятая по счету церемония выпуска центра.

Из более чем 2400 заявок, поданных на этот поток, 100 специалистов успешно завершили программу. На сегодняшний день Азербайджанский центр кибербезопасности подготовил в общей сложности 380 профессиональных экспертов в области кибербезопасности.

При поддержке компании PASHA Holding израильские эксперты, представляющие одну из ведущих стран в регионе по кибербезопасности, приезжают в Азербайджан для проведения тренингов. Они обучают участников актуальным киберугрозам, современным тенденциям и лучшим практикам в этой области. Также Центр кибербезопасности оснащен современными технологиями и оборудованием, включая учебные аудитории, тренировочные залы, симуляционные комнаты и лаборатории. В этих лабораториях студенты проводят исследования и разрабатывают инновационные решения в области кибербезопасности.

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