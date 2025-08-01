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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Китайцы вывели и выпустили на волю гигантских хищных комаров

16:58 675

Ученые в Китае начали распространять личинки особого вида комаров, гигантских и хищных, которые будут поедать других комаров – переносчиков лихорадки чикунгунья, пишут зарубежные СМИ.

Недавно китайская пресса сообщала, что в одном из южных городов страны было за неделю зарегистрировано более 2,8 тысячи новых случаев заражения этой лихорадкой.

Личинки же комаров, называемых «слоновьими», как утверждается, могут за свою жизнь поглотить до 100 личинок комаров-переносчиков, что является «эффективным сдерживающим фактором» распространения эпидемии.

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