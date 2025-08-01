Посещать Карабах стало еще удобнее

Благодаря обновлению мобильного приложения E-Polis процесс получения разрешений на поездки в освобожденные от оккупации территории стал быстрее и удобнее.

Как сообщили в МВД, теперь с помощью новой функции, добавленной в приложение E-Polis, можно оформить разрешение на поездку в Карабах в электронном формате.

«Для этого необходимо войти в приложение и выбрать из списка «Разрешение на въезд в Карабах» или в разделе «Услуги» пункт «Получение разрешения на въезд на освобожденные от оккупации территории». После нажатия кнопки «Подать заявку» откроется форма, в которой нужно указать контактные данные, выбрать направление и даты поездки. Разрешение выдается максимум на 5 дней», — говорится в сообщении.