Путин после отказа Индии заговорил про «безопасность Украины»

Россия готова прорабатывать «компромиссы» и поддерживает предложение Киева обсудить «безопасность Украины» в рамках прекращения войны, заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин.

Как пишет The Moscow Times, заявления российского президента прозвучали после резкого ужесточения риторики Дональда Трампа, который заявил, что «разочарован» Путиным и готов ввести против России суровые санкции, призванные вырезать российскую нефть с ключевых экспортных рынков.

Мишенью Трампа стала Индия, куда уходит половина морского экспорта нефти из РФ. С 1 августа Трамп ввел в отношении индийских товаров 25-процентные пошлины и пригрозил «штрафными» тарифами за сотрудничество с Кремлем.

По данным Reuters, государственные индийские НПЗ на этой неделе приостановили закупки сырья в России. Правительство Индии поручило нефтяникам готовиться к полному запрету нефти РФ и искать альтернативных поставщиков, рассказывали источники Bloomberg.