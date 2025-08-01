В Стамбуле трехсторонний саммит Турции, Италии и Ливии

На встрече, которая прошла за закрытыми дверями, Эрдогана сопровождали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, директор Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын, а также главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч. Детали переговоров неизвестны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и главой правительства Ливии Абдулхамидом Дбейбой в Стамбуле, сообщают турецкие СМИ.

В Стамбуле 1 августа проходит трехсторонний саммит с участием лидеров Турции, Италии и Ливии. Стороны обсуждают вопросы сотрудничества и развития связей в Средиземноморском регионе, укрепления отношений в энергетическом и нефтяном секторах, а также проблему нелегальной миграции и ее влияние на региональную безопасность и стабильность.

Планируется пересмотр соглашения о морской юрисдикции, подписанного между Турцией и Ливией в 2019 году. Безопасность Ливии также входит в повестку дня. Кроме того, ожидается обсуждение текущей ситуации в Сирии, российско-украинской войны и отношений Турции с Европейским союзом.

Данный саммит является частью продолжающейся координации действий Ливии, Турции и Италии, направленной на продвижение общих подходов и содействие укреплению стабильности и международного сотрудничества.