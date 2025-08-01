На безжизненных почвах Азербайджана расцвели тысячи фруктовых деревьев

На фоне глобального дефицита продовольствия азербайджанские фермеры реализуют инновационный проект по созданию на засоленных и засушливых землях Евлахского района высокоурожайных фруктовых садов. Этот проект может стать важным этапом трансформации национального производства овощей и фруктов, играющих ключевую роль в обеспечении здорового питания населения, поскольку именно эти культуры являются основными источниками витаминов, минералов, клетчатки и других жизненно необходимых веществ. О том, как в условиях полупустыни удается выращивать тысячи фруктовых деревьев, корреспонденту haqqin.az рассказал учредитель и руководитель ООО İSFA Самир Хейирбеков.

- Принято считать, что на солончаках невозможно вести сельское хозяйство. Как Вам удалось создать на таких землях полноценную фруктовую плантацию? - Согласно официальной статистике, в Азербайджане свыше одного миллиона гектаров земель имеют засоленные почвы, характеризующиеся высоким содержанием водорастворимых солей в верхних горизонтах, что делает их непригодными для традиционного растениеводства. Именно на таких землях расположен агропарк «Евлах-Агро», занимающий две тысячи гектаров. В 2021 году наша компания стала первым резидентом этого проекта, получив право на закладку промышленных садов и организацию питомников для выращивания саженцев. İSFA – единственная в стране компания, реализующая подобную аграрную модель. Государство обеспечило подведенную к участку инфраструктуру – воду из второго Карабахского канала и электричество, а все работы по закладке сада, монтажу систем орошения и агротехническому уходу мы осуществляем за собственный счет. Мы пришли к этому проекту, обладая значительным опытом. С 2015 года İSFA оказывает фермерам широкий спектр услуг - от выращивания саженцев и строительства современных оросительных систем до предоставления лабораторных анализов почвы и воды, поставок удобрений и средств защиты растений. Мы также занимаемся установкой оборудования для сбора и первичной переработки урожая.

Мне довелось изучать опыт фермеров других стран, где на засушливых и солончаковых территориях удается добиваться высоких урожаев. Например, в турецких провинциях Тарсус, Адана и Мерсин, где летом температура достигает 50–55 градусов по Цельсию, качество почв даже ниже, чем в Евлахе, однако именно там успешно выращивают персики, нектарины, мандарины. Аналогичная ситуация в испанских провинциях Мурсия и Галатея, где на песчаных холмах и засоленных почвах создают плодовые сады мирового уровня. Там расположены крупнейшие компании по производству саженцев, поставляющих их по всему миру. Это натолкнуло меня на мысль: если это возможно в Турции и Испании, почему бы не сделать то же самое в Азербайджане? В результате в 2021 году в Евлахско-Геранбойском районе было собрано более пятисот тонн черешни и столько же абрикосов – показатель, подтверждающий потенциал региона.

- Может ли использование солончаков повысить экспортный потенциал азербайджанского садоводства? - Безусловно. Это дает возможность раньше выходить на рынок. К примеру, Узбекистан поставляет плоды на экспорт на две–три недели раньше нас, что обеспечивает ему ценовое преимущество, несмотря на более низкое качество продукции. Азербайджанские яблоки, персики и нектарины заметно вкуснее и сочнее, но созревают позже, так как крупные сады расположены в северных районах – Губа, Гусар, Хачмаз, Закатала, Балакен. Закладка садов в Евлахе позволяет нам получить ранний урожай и тем самым конкурировать на внешних рынках. Когда я впервые предложил посадить на засоленных землях Евлаха персики, абрикосы, черешню и сливы, многие фермеры восприняли эту идею с иронией. Однако после первых же успешных посадок ситуация изменилась: сегодня в агропарке заложено свыше семисот гектаров садов, из которых пятьдесят восемь гектаров принадлежат нашей компании. Здесь выращиваются гранаты, персики, нектарины, айва, а также саженцы различных плодовых культур. Наша цель – ежегодно производить около 1320 тонн фруктов и два миллиона саженцев. Импорт саженцев обходится стране дорого – в 2024 году Азербайджан закупил более шести миллионов единиц, заплатив порядка двадцати пяти миллионов долларов. Мы наладили собственное производство, снизив стоимость почти вдвое по сравнению с импортными аналогами и обеспечив более высокую адаптацию растений к местным условиям.

- Как Вам удалось преодолеть главную проблему – высокое содержание солей в почве? - Ключевой фактор – правильно организованное капельное орошение. Нерегулируемый полив, особенно из открытых каналов, приводит к испарению воды и накоплению солей на поверхности. При капельной системе влага подается непосредственно к корневой зоне, расход воды сокращается в десять раз – вместо ста тонн на гектар требуется лишь десять–пятнадцать. Кроме того, мы используем глубокое рыхление для разрушения глинистых слоев и внесение органических удобрений животного происхождения, что обеспечивает растениям полноценное питание микро- и макроэлементами. Сегодня наши сады оснащены системой «умного» мониторинга: датчики фиксируют влажность почвы на глубине девяноста сантиметров и передают данные на мобильные устройства, позволяя своевременно регулировать полив. Это обеспечивает оптимальный баланс влаги и предотвращает повторное засоление.