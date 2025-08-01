Страны НАТО обвиняют Иран

США, Великобритания и еще 12 западных стран обвинили спецслужбы Ирана в посягательстве на государственный суверенитет, создании угроз безопасности, а также в похищениях и убийствах.
«Мы едины в своем противодействии попыткам иранских спецслужб убивать, похищать и преследовать людей в Европе и Северной Америке, что является явным нарушением нашего суверенитета. Эти структуры все активнее сотрудничают с международными преступными группировками, преследуя журналистов, диссидентов, граждан еврейского происхождения, а также действующих и бывших должностных лиц», — говорится в заявлении.
Документ подписали представители США, Великобритании, Франции, Германии, Албании, Австрии, Бельгии, Канады, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Испании и Швеции. Отметим, все страны, кроме Австрии, входят в Североатлантический альянс (НАТО).
Страны заявили, что будут рассматривать подобные нападения — независимо от их целей — как нарушение своего суверенитета. Они пообещали совместно противодействовать таким действиям и призвали иранские власти немедленно прекратить незаконную деятельность на их территориях. В заявлении не приводятся конкретные примеры похищений или убийств, однако ответственность за них возлагается на иранские спецслужбы.
Тегеран отреагировал на заявление с резкой критикой. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал прозвучавшие обвинения «безосновательными» и охарактеризовал их как «бесстыдные измышления», ставшие частью антииранской кампании. Он также заявил, что подобные выпады направлены на то, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от «совершаемого в оккупированной Палестине геноцида».