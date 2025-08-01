Страны НАТО обвиняют Иран

США, Великобритания и еще 12 западных стран обвинили спецслужбы Ирана в посягательстве на государственный суверенитет, создании угроз безопасности, а также в похищениях и убийствах.

«Мы едины в своем противодействии попыткам иранских спецслужб убивать, похищать и преследовать людей в Европе и Северной Америке, что является явным нарушением нашего суверенитета. Эти структуры все активнее сотрудничают с международными преступными группировками, преследуя журналистов, диссидентов, граждан еврейского происхождения, а также действующих и бывших должностных лиц», — говорится в заявлении.