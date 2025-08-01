Трамп о голоде в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон работает над новым планом по борьбе с голодом в секторе Газа. Об этом он сообщил в интервью порталу Axios.

«Мы хотим помочь людям. Мы хотим помочь им жить. Мы хотим, чтобы людей кормили. Это то, что должно было произойти давным-давно», — подчеркнул американский лидер.

Как пишет портал, Трамп дал понять, что обеспокоен сообщениями о голоде в секторе Газа. Он обвинил палестинское движение ХАМАС в краже и последующей продаже гуманитарной помощи, поступавшей в анклав.

Со 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает международная гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты, а распределение продовольствия осуществляется через систему пунктов управляемого Израилем и США Фонда гуманитарной помощи Газе.

При этом ХАМАС заявляет, что «основная часть помощи сбрасывается с воздуха в опасных и ранее эвакуированных районах», что, как считают в палестинском движении, делает поставки неэффективными и подвергает риску жизни мирных жителей.