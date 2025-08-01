Зангезур – это избавление Нахчывана… И не только

Зангезурский коридор для Азербайджана — это совокупность нескольких геоэкономических факторов, ключевым из которых является интеграция национального экономического пространства. Нормальное развитие Нахчыванской Автономной Республики невозможно без прямой связи с основной территорией страны. Сегодняшние маршруты — авиасообщение для пассажиров и сухопутный путь через Иран — представляют собой «горлышко бутылки», не способное обеспечить полноценный промышленный грузооборот. В январе–апреле 2025 года внешнеторговый оборот Нахчывана составил 39,8 миллиона долларов США, что означает рост на 14,8 процента. Но даже эти показатели не отражают реальный потенциал данного направления.

Запуск Зангезурского проекта придаст импульс развитию инфраструктуры автономии, включая возобновляемую энергетику. Потенциал Нахчывана оценивается в шесть гигаватт «зеленой» энергии, из которых как минимум один гигаватт планируется экспортировать в Грузию и Турцию. Однако без надежного транспортного доступа реализация подобных проектов невозможна. От железной дороги напрямую зависит и развитие горнорудной промышленности автономии. В частности, в 2028 году компания AzerGold намерена ввести в эксплуатацию в Джульфинском районе золотоносное месторождение «Ортакенд». Если рассматривать Зангезурский коридор шире как соединяющий горнорудные комплексы и месторождения Азербайджана, Армении и Турции, то можно прогнозировать мультипликативный эффект для всей горнорудной отрасли Южного Кавказа: от Дашкесанской группы железорудных месторождений на западе Азербайджана (объем инвестиций — 1,2 миллиарда долларов) до турецких металлургических предприятий. Кроме того, коридор создаст возможности для поставок сырья из других регионов на алюминиевые комбинаты, включая Гянджу. Одна из ключевых проблем при развитии Зангезурского коридора связана с перераспределением грузопотоков из Центральной Азии таким образом, чтобы были загружены оба азербайджанских маршрута Срединного коридора.