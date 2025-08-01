USD 1.7000
EUR 1.9409
RUB 2.1107
Подписаться на уведомления
Путин двинет танки на Пашиняна?!
Новость дня
Путин двинет танки на Пашиняна?!

Зангезур – это избавление Нахчывана… И не только

продолжение главной темы
Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az
18:08 1340

Зангезурский коридор для Азербайджана — это совокупность нескольких геоэкономических факторов, ключевым из которых является интеграция национального экономического пространства. Нормальное развитие Нахчыванской Автономной Республики невозможно без прямой связи с основной территорией страны.

Сегодняшние маршруты — авиасообщение для пассажиров и сухопутный путь через Иран — представляют собой «горлышко бутылки», не способное обеспечить полноценный промышленный грузооборот. В январе–апреле 2025 года внешнеторговый оборот Нахчывана составил 39,8 миллиона долларов США, что означает рост на 14,8 процента. Но даже эти показатели не отражают реальный потенциал данного направления.

Нормальное развитие Нахчыванской Автономной Республики невозможно без прямой связи с основной территорией страны

Запуск Зангезурского проекта придаст импульс развитию инфраструктуры автономии, включая возобновляемую энергетику. Потенциал Нахчывана оценивается в шесть гигаватт «зеленой» энергии, из которых как минимум один гигаватт планируется экспортировать в Грузию и Турцию. Однако без надежного транспортного доступа реализация подобных проектов невозможна.

От железной дороги напрямую зависит и развитие горнорудной промышленности автономии. В частности, в 2028 году компания AzerGold намерена ввести в эксплуатацию в Джульфинском районе золотоносное месторождение «Ортакенд». Если рассматривать Зангезурский коридор шире как соединяющий горнорудные комплексы и месторождения Азербайджана, Армении и Турции, то можно прогнозировать мультипликативный эффект для всей горнорудной отрасли Южного Кавказа: от Дашкесанской группы железорудных месторождений на западе Азербайджана (объем инвестиций — 1,2 миллиарда долларов) до турецких металлургических предприятий. Кроме того, коридор создаст возможности для поставок сырья из других регионов на алюминиевые комбинаты, включая Гянджу.

Одна из ключевых проблем при развитии Зангезурского коридора связана с перераспределением грузопотоков из Центральной Азии таким образом, чтобы были загружены оба азербайджанских маршрута Срединного коридора.

В 2028 году компания AzerGold намерена ввести в эксплуатацию в Джульфинском районе золотоносное месторождение «Ортакенд»

Частично ее можно решить, ориентировав Зангезурский проект на перевозку насыпных грузов (например, серы из Туркменистана и удобрений из Узбекистана и Туркменистана), а маршрут Баку–Тбилиси–Карс — на контейнерные перевозки. Такая логика выглядит обоснованной, учитывая, что в июле был подписан меморандум между China Railway и ADY об увеличении частоты транзитных блок-поездов по линии Баку–Тбилиси–Карс до десяти составов в сутки.

Согласно расчетам Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, Зангезурский коридор способен увеличить общий объем экспорта Азербайджана более чем на 700 миллионов долларов и ежегодно добавлять около двух процентов к ненефтяной составляющей ВВП страны.

Зангезурский коридор становится символом экономического объединения тюркского политико-экономического пространства на Южном Кавказе и интеграции в современные международные транспортные маршруты. В этом проекте совпадают исторические мотивы и задачи развития Организации тюркских государств, выступающей в качестве нового интеграционного проекта на постсоветском пространстве.

Читайте по теме

Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор» новая геоэкономика
15:04 3782
Модель Трампа для Кавказа: слабые уступают, а сильные договариваются наша аналитика
26 июля 2025, 13:11 5344
«Панамская модель» для Зангезура американцы раскрывают детали нового плана; все еще актуально
19 июля 2025, 14:16 8011
Стало известно, когда Красный Крест завершит работу в Азербайджане
Стало известно, когда Красный Крест завершит работу в Азербайджане
19:04 139
Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор»
Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор» новая геоэкономика
15:04 3800
Зангезур – это избавление Нахчывана… И не только
Зангезур – это избавление Нахчывана… И не только продолжение главной темы
18:08 1341
Что за требования Путин выдвинул Украине? Примет ли их Трамп?
Что за требования Путин выдвинул Украине? Примет ли их Трамп? видео; обновлено 17:42
17:42 6365
На безжизненных почвах Азербайджана расцвели тысячи фруктовых деревьев
На безжизненных почвах Азербайджана расцвели тысячи фруктовых деревьев
17:38 2281
Путин после отказа Индии заговорил про «безопасность Украины»
Путин после отказа Индии заговорил про «безопасность Украины»
17:20 2782
В Баку судят «липовых» работодателей
В Баку судят «липовых» работодателей
16:56 1580
В России сняли и увезли памятник жене хана
В России сняли и увезли памятник жене хана видео
16:35 3803
Путин «поправил» Лукашенко: «Не захватят, а вернут»
Путин «поправил» Лукашенко: «Не захватят, а вернут» видео
16:36 3511
Греки не могут переварить поражение от «Араз-Нахчывана»: подают протест в УЕФА
Греки не могут переварить поражение от «Араз-Нахчывана»: подают протест в УЕФА
16:32 2740
Зеленский о встрече с Путиным
Зеленский о встрече с Путиным
16:31 2042

ЭТО ВАЖНО

Стало известно, когда Красный Крест завершит работу в Азербайджане
Стало известно, когда Красный Крест завершит работу в Азербайджане
19:04 139
Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор»
Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор» новая геоэкономика
15:04 3800
Зангезур – это избавление Нахчывана… И не только
Зангезур – это избавление Нахчывана… И не только продолжение главной темы
18:08 1341
Что за требования Путин выдвинул Украине? Примет ли их Трамп?
Что за требования Путин выдвинул Украине? Примет ли их Трамп? видео; обновлено 17:42
17:42 6365
На безжизненных почвах Азербайджана расцвели тысячи фруктовых деревьев
На безжизненных почвах Азербайджана расцвели тысячи фруктовых деревьев
17:38 2281
Путин после отказа Индии заговорил про «безопасность Украины»
Путин после отказа Индии заговорил про «безопасность Украины»
17:20 2782
В Баку судят «липовых» работодателей
В Баку судят «липовых» работодателей
16:56 1580
В России сняли и увезли памятник жене хана
В России сняли и увезли памятник жене хана видео
16:35 3803
Путин «поправил» Лукашенко: «Не захватят, а вернут»
Путин «поправил» Лукашенко: «Не захватят, а вернут» видео
16:36 3511
Греки не могут переварить поражение от «Араз-Нахчывана»: подают протест в УЕФА
Греки не могут переварить поражение от «Араз-Нахчывана»: подают протест в УЕФА
16:32 2740
Зеленский о встрече с Путиным
Зеленский о встрече с Путиным
16:31 2042
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться