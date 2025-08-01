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Путин двинет танки на Пашиняна?!

США: Израиль мешает миру в Сирии

18:21 521

Специальный представитель США по Сирии и посол в Анкаре Том Барак считает, что действия Израиля на сирийской территории «усложняют ситуацию» и не способствуют процессу стабилизации. Об этом он заявил на брифинге в Госдепартаменте, отвечая на вопросы журналистов.

Специальный представитель США по Сирии и посол в Анкаре Том Барак

По словам Барака, Вашингтон продолжает прилагать усилия для достижения стабильности в Сирии и ведет активное взаимодействие как с властями страны, так и с соседними государствами, особенно с Турцией.

«Усложняют ли они ситуацию? Да, усложняют», - отметил дипломат. Он добавил, что, по его мнению, Израиль не действует агрессивно, однако его действия не способствуют стабилизации. «У нас нет общего понимания по Сирии, и именно поэтому это не помогает», — сказал Барак, отвечая на вопрос, помогают ли действия Израиля в Сирии процессу стабилизации.

Он также отметил, что Израиль стремится обезопасить себя от иранского влияния и это объяснимо. «Израиль сейчас крайне чувствителен к своим границам. Сирия не хочет войны с Израилем. По моему личному мнению, Израиль не сосредоточен на Сирии — они заявляют, что расширят Голанские высоты до самой границы с Ираном. Они хотят создать между собой и Ираном «чистую зону», состоящую из надежных партнеров. Им нужен визуальный контроль над Ираном, чтобы оттуда до самой границы никто им не мешал», — пояснил Барак.

Спецпредставитель США отдельно подчеркнул важную роль Турции в обеспечении безопасности и управленческой устойчивости в Сирии. «Турция оказывает невероятную поддержку. Правительство Сирии также демонстрирует поразительную степень сотрудничества в принятии этой помощи. Однако процесс идет медленно. Около 10 миллионов сирийцев хотят вернуться домой», — добавил он.

По его словам, между Турцией и контролируемыми правительством Сирии районами образовалась своего рода буферная зона, в том числе в районах, где ранее действовали террористические структуры, связанные с РКК/YPG.

Также, как указал дипломат, буферный район сложился в регионе проживания друзов. США, по его словам, учитывают баланс безопасности внутри Сирии и продолжают контакты со всеми сторонами.

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