Киев: Войну с Россией можно завершить уже в этом году

Об этом глава украинского МИД заявил в интервью финскому телеканалу Yle.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил уверенность, что войну с Россией можно завершить уже в 2025 году. Однако, по его словам, российская сторона продолжает имитировать участие в мирных переговорах, стремясь лишь выиграть время для захвата новых территорий.

Сибига поддержал недавние заявления президента США Дональда Трампа, пообещавшего в ближайшее время ввести жесткие санкции против России и стран, поддерживающих с ней торговлю. По мнению министра, именно Трамп является тем мировым лидером, которого «боится российский президент Владимир Путин».

«Санкции должны быть разрушительными для российской экономики. Они должны помешать России подпитывать свою военную машину и торговать с третьими странами», — подчеркнул он.

Глава украинского МИД отметил, что сегодня весь мир следит за тем, выполнит ли американский президент свои обещания. Он подчеркнул, что усиление санкционного давления может приблизить достижение мира.

Сибига также добавил, что завершение войны в интересах не только Украины, но и глобальной безопасности.

«Сейчас Украина является гарантом безопасности. То, как завершится война, повлияет на безопасность и Европы, и других регионов. Это нужно понимать, и мы должны совместными усилиями принудить Россию к миру», — заявил министр.