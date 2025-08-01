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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

На красный террор отвечаем отменой отказа от мин!

колонка посла
Юрий Гусев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Азербайджане, специально для haqqin.az
18:23 748

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в своей статье для haqqin.az объясняет мотивы своей страны, принявшей решение об отказе от Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении...

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15 июля 2025 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О приостановлении действия для Украины Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении». Этот шаг стал результатом глубокого анализа текущей международной обстановки и вынужденным решением, основанным на праве государства на самооборону, предусмотренном статьей 51 Устава ООН.

Верховная Рада отказалась от Конвенции. А что делать?

Украина борется за свой народ, территориальную целостность и суверенитет

Сегодня 1 августа 2025 года государственные флаги Украины в Посольстве в Баку приспущены, открыта Книга скорби. В ночь на 31 июля в Киеве в результате очередного российского террористического ракетного удара, по информации МВД Украины по состоянию на утро 1 августа, погибло 28 человек, среди которых 3 детей. Самые искренние соболезнования родным и близким погибших.

С начала российской агрессии против Украины в 2014 году, а особенно после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, Российская Федерация цинично и грубо нарушает международное право, осуществляя агрессию против Украины, убивая мирных жителей, воруя детей и насилуя женщин. Одним из орудий этой агрессии стали противопехотные мины, которые применяются РФ без разбора - на полях, вдоль дорог, в лесах, на берегах рек, во дворах и даже в домах мирных граждан.

На сегодняшний день зафиксировано более 4 590 эпизодов применения противопехотных мин против Украины. Правоохранительные органы расследуют 616 уголовных дел, в которых установлены факты гибели 256 человек, включая детей, и ранения еще 472 лиц.

Еще один ракетный удар по Киеву в ночь на 31 июля

При этом Россия не является стороной Оттавской конвенции и, соответственно, не имеет по ней никаких обязательств, в отличие от Украины, которая добросовестно выполняла положения этого документа с момента его ратификации в 2005 году. Это создало крайне несправедливую и одностороннюю ситуацию, когда страна-агрессор действует без ограничений, а страна-жертва российской агрессии - скована международными обязательствами даже в вопросах самообороны. Такая диспропорция не может сохраняться в условиях жестокой войны и ставит под угрозу жизни миллионов украинцев. И именно это поставило нас в крайне неравное и несправедливое положение, когда международный договор ограничивал наши оборонные возможности.

С учетом этого Украина, ссылаясь на статью 62 Венской конвенции о праве международных договоров («Коренное изменение обстоятельств»), приостановила действие Оттавской конвенции на своей территории. Это решение основано не на отказе от гуманитарного права, а на необходимости обеспечить защиту своего населения от агрессора, который системно и сознательно пренебрегает всеми международными нормами.

Украина - не единственная

Наше решение не уникально. Под влиянием российской агрессии политические и законодательные шаги по выходу из Оттавской конвенции или пересмотру своих обязательств уже приняли Латвия, Литва, Эстония, Финляндия и Польша. Эти государства, даже не находясь в состоянии войны, осознали реальную угрозу со стороны РФ и необходимость обеспечения большей гибкости в вопросах обороны.

И страны Балтии перед лицом угрозы красной напасти

Азербайджан также не является участником Оттавской конвенции. Государство, пережившее военные конфликты и восстановление, понимает, что реальная безопасность требует практических решений, а не декларативных ограничений.

Мы в Украине высоко ценим позицию Азербайджана, основанную на уважении к принципу суверенитета и территориальной целостности государств. Ценим поддержку Азербайджаном Украины, которая особенно четко проявляется в нашем сотрудничестве в энергетической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также в других аспектах нашего стратегического партнерства.

Украина - открытая страна, и даже во время войны

При этом Украина остается приверженной международному гуманитарному праву в вопросах методов ведения войны. Так, в декабре 2024 года Министерство обороны Украины представило добровольный национальный отчет по соблюдению норм международного гуманитарного права (МГП). Это уникальный документ, аналогов которому нет ни в одной стране, ведущей активные боевые действия.

В отчете, подготовленном в партнерстве с Обществом Красного Креста Украины, представлено:

Азербайджан плечом к плечу с Украиной
  • более 50 практических примеров соблюдения МГП во время боевых действий;
  • описание операций по эвакуации гражданского населения с помощью дронов;
  • меры по информированию граждан и персонала о нормах МГП;
  • системная работа по гуманному обращению с пленными.

Этот отчет - публичный и доступный. Он демонстрирует, что даже в условиях полномасштабной войны Украина придерживается принципов законности, гуманности и подотчетности. Мы воюем, но мы не опускаемся до уровня агрессора. Все наши действия, включая ограниченное использование противопехотных мин в оборонительных целях, соответствуют международному праву и Уставу ООН.

В то же время мы вынуждены признать, что сегодня Украина стоит перед экзистенциальным вызовом. Противопехотные мины сегодня позволяют нам осуществлять эффективную оборону против оккупантов, особенно в условиях непрекращающихся вражеских штурмов, в том числе с привлечением контингентов третьих государств, таких как КНДР.

Украина воюет, но мы не опускаемся до уровня агрессора

Вместо резюме

Таким образом, приостановление для Украины действия Конвенции — это вынужденное, но взвешенное решение. Оно принято в условиях войны, которую Украине навязало террористическое государство, постоянно и демонстративно попирающее нормы международного права.

В то же время Украина демонстрирует беспрецедентную открытость и прозрачность, в том числе регулярно готовя и публикуя добровольный отчет Минобороны по соблюдению международного гуманитарного права.

Сегодня мы вместе с Азербайджаном и нашими международными партнерами отстаиваем свое право на справедливый мир и безопасность - разумно, законно и ответственно. Наши страны объединяет понимание того, что в новых реалиях международных отношений важна не только сила, но и честность перед партнерами и собственным народом.

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