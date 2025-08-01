Сотни сторонников экс-премьера Пакистана приговорили к тюрьме

Около 200 сторонников бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана были приговорены в четверг, 31 июля, к тюремным срокам за участие в беспорядках в 2023 году, сообщает AP.

Суд в городе Фейсалабаде восточной провинции Пенджаб вынес приговор 196 лицам, в том числе лидеру оппозиции Омару Аюбу. Его, как и еще 57 человек, приговорили к десяти годам лишения свободы. Другие участники процесса получили сроки от одного до трех лет.

Имран Хан возглавлял правительство Пакистана с 2018-го по 2022 год. Он находится в тюрьме с 2023 года и за это время был приговорен к различным тюремным срокам по нескольким уголовным делам.

Арест Хана вызвал массовые акции протеста в Пакистане в марте 2023 года. Среди тех, кто был осужден судом в четверг, были по меньшей мере шесть членов Национальной ассамблеи и сенатор от партии Имрана Хана «Техрик-и-Инсаф». «Их обвинили в участии в нападениях на военнослужащих, правительственные здания и транспортные средства во время беспорядков 2023 года», - заявил адвокат защиты Чангаиз Какар. Он добавил, что все осужденные подадут апелляцию на вынесенное судом Фейсалабада решение.