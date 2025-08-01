Сахиль Бабаев, Микаил Джаббаров, Анар Алиев докладывают премьер-министру

На заседании, прошедшем 1 августа под руководством председателя Экономического совета Азербайджана, премьер-министра Али Асадова были обсуждены имеющие ключевое значение для подготовки «Прогнозов государственного и консолидированного бюджетов на 2026 год и последующие три года» бюджетно-налоговая политика, предстоящие изменения в Налоговый кодекс Азербайджана и текущие экономические вопросы.
Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
На заседании были заслушаны доклады министра финансов Сахиля Бабаева, министра экономики Микаила Джаббарова и министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева по вопросам повестки дня. Члены Экономического совета провели обсуждение представленных инициатив.
По итогам заседания профильным государственным структурам были даны соответствующие поручения с учетом мнений и предложений членов Экономического совета.