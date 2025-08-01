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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Азиатские рынки обвалились из-за Трампа

18:56 239

Фондовые рынки Азиатского и Тихоокеанского регионов завершили день снижением. Так инвесторы отреагировали на новое объявление Дональда Трампа о введении импортных пошлин на товары из десятков стран с 7 августа.

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 1,07% и закрылся на отметке 24 507,81, а индекс CSI 300 материкового Китая снизился на 0,51%, до 4045,93.

Индекс крупнейших компаний Японии Nikkei 225 завершил день снижением на 0,66% — до 40 799,60, при этом более общий фондовый индекс Topix вырос на 0,19%, завершив день на отметке 2948,65.

Тем временем южнокорейский индекс Kospi снизился на 3,88% и закрылся на отметке 3119,41. А австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 0,92% и завершил день на отметке 8662.

Торги в Индии еще продолжаются, а Nifty 50 демонстрирует снижение примерно на 1%.

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