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Стало известно, когда Красный Крест завершит работу в Азербайджане

19:04 148

Представительство Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане завершит свою работу в начале сентября. Об этом сообщила глава представительства МККК Драгана Койич на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Во время встречи стороны обсудили 33-летний опыт деятельности МККК в Азербайджане, текущее состояние и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также вопросы восстановления и строительства на освобожденных территориях.

Отдельное внимание было уделено проблемам минной безопасности и поиску пропавших без вести лиц.

Глава представительства МККК выразила удовлетворение сотрудничеством и поддержкой, оказанной МККК правительством Азербайджана за годы работы. Койич также подчеркнула важность продолжения сотрудничества с МККК через штаб-квартиру в Женеве.

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