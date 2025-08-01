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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Россия готовит удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму

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Отдел информации
19:23 3252

Требование президента США Дональда Трампа к Индии прекратить импорт российской нефти может обернуться миллиардными потерями для России и спровоцировать ее на ответные меры. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники и аналитиков.

По информации издания, Россия обладает серьезными рычагами давления на США и их союзников. В частности, рассматривается возможность перекрытия крупного экспортного нефтепровода, частично контролируемого американскими компаниями. Это может привести к новому витку глобального энергетического кризиса.

Reuters указывает, что наиболее вероятным шагом со стороны Москвы может стать приостановка работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который транспортируется нефть из Казахстана. Крупные доли в этом проекте принадлежат американским энергетическим гигантам Chevron и ExxonMobil.

«У России есть свои рычаги влияния», – признают аналитики американского банка JP Morgan.

Эксперты подчеркивают, что остановка поставок по КТК может ощутимо ударить по глобальному рынку. Так, через данный маршрут ежедневно экспортируется до одного миллиона баррелей нефти от таких компаний, как ExxonMobil, Chevron, Shell, ENI и TotalEnergies.

«Если мы столкнемся с серьезными трудностями с вывозом российской нефти и президент РФ Владимир Путин перекроет КТК, цены на нефть могут превысить 80 долларов за баррель – а возможно, и намного больше», – заявил аналитик Sparta Commodities Нил Кросби.

По оценке агентства, одновременное ограничение поставок через КТК и прекращение экспорта нефти из России в Индию приведет к выпадению с рынка до 3,5 миллиона баррелей в сутки, что составляет около 3,5% мирового нефтяного предложения.

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