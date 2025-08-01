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В Литве нашли россиянина, выпрыгнувшего из транзитного поезда

19:39 882

Гражданин России, сбежавший из транзитного поезда на территории Литвы, найден. Об этом пишет издание LRT со ссылкой на МВД Литвы.

Как отметили в министерстве, спецслужбам известно местонахождение россиянина, но подробности они пока не раскрывают из-за продолжающегося расследования.

Побег произошел полтора месяца назад — 17 июня. Тогда 21-летний россиянин выпрыгнул из движущегося поезда Адлер — Калининград, следовавшего транзитом через Литву, в окрестностях города Кибартая. На его поиски отправляли вертолет и полицейских со служебными собаками.

Полиция сообщала, что сбежавший россиянин въехал в Литву законно по упрощенному транзитному документу. За нарушение ему грозит штраф в размере от 70 до 300 евро и депортация из Литвы.

Транзитная ветка в Калининград проходит по территории Литвы. Ее протяженность — 227 километров. На контрольно-пропускном пункте в литовском Кене российские пассажиры проходят погранконтроль. Специальные документы для транзита россиян выдаются бесплатно, но они позволяют находиться только в вагоне и лишь на время рейса.

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