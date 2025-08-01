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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Трамп рассказал о крупнейшем скандале в истории США

19:55 900

Президент США Дональд Трамп заявил, что распространение ложной информации о якобы вмешательстве России в выборы 2016 года является самым масштабным политическим скандалом в истории страны. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, теперь «абсолютно неопровержимо», что утверждения о поддержке его кандидатуры со стороны Москвы были надуманными. «Факты говорят сами за себя — все это задокументировано», — отметил он, ссылаясь на недавно опубликованные материалы, которые, по его мнению, опровергают прежние обвинения.

«Это крупнейший скандал в истории США. Те, кто стоит за этим, должны понести суровое наказание. Мы не можем позволить, чтобы подобное произошло вновь», — подчеркнул Трамп.

22 июля Трамп охарактеризовал дело о вмешательстве как «преступление века» и заявил, что оно нанесло серьезный ущерб стране. Он неоднократно ссылался на доклад, подготовленный аппаратом директора Нацразведки США при участии Тулси Габбард. Документ был обнародован 18 июля.

Согласно докладу, администрация Барака Обамы сфабриковала разведданные о вмешательстве России после победы Трампа на выборах, чтобы подорвать его легитимность. Напомним, в 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в выборы, дело расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер.

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