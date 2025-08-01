Россия ударила по вокзалу в Сумах

Вечером 1 августа российские войска нанесли удар по железнодорожному вокзалу в городе Сумы. В результате обстрела был поврежден пассажирский поезд, сообщает «Укрзализныця».

«Сумы снова под российским обстрелом. Последствия ударов — в том числе и на сумском вокзале», — говорится в официальном сообщении железнодорожной компании.

Согласно информации, в результате удара повреждены окна в поезде №45 Харьков - Ужгород. Пассажиры состава целы, железнодорожники оперативно перевели их в другие вагоны. Поезд продолжает движение по графику.

Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что удар по вокзалу был нанесен двумя беспилотниками.