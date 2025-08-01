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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Трамп озвучил колоссальные потери России и сравнил их с украинскими

20:11 1397

Президент США Дональд Трамп заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла 112 500 военнослужащих в войне против Украины, причем почти 20 тысяч из них — только за последний месяц. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, украинская армия также несет потери, однако они значительно меньше. С начала года, по его данным, Украина потеряла около 8 000 военнослужащих, без учета пропавших без вести.

Трамп также упомянул жертвы среди мирного населения в результате российских ракетных ударов, в частности по Киеву и другим городам, но отметил, что «эти потери меньше по масштабу».

Президент США подчеркнул, что считает этот конфликт «войной Байдена», которая не произошла бы при его президентстве.

«Это война, которой никогда не должно было случиться, — это война Байдена, а не Трампа. Я здесь только для того, чтобы попытаться ее остановить», — заключил он.

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