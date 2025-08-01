Москва ждет ответа от Киева

Россия ждет конкретной реакции Киева на предложение создать рабочие группы по обсуждению военных и политических вопросов.

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Уже состоялось три раунда. Помимо важных гуманитарных договоренностей, мы предложили создать рабочие группы по политическим и военным вопросам, что стало бы существенным шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей, как это особо подчеркнул президент России Владимир Путин 1 августа в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко на Валааме. Ждем конкретной реакции от Киева», — сказал он.