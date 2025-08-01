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Путин двинет танки на Пашиняна?!
Новость дня
Путин двинет танки на Пашиняна?!

Москва ждет ответа от Киева

20:28 629

Россия ждет конкретной реакции Киева на предложение создать рабочие группы по обсуждению военных и политических вопросов.

Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Уже состоялось три раунда. Помимо важных гуманитарных договоренностей, мы предложили создать рабочие группы по политическим и военным вопросам, что стало бы существенным шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей, как это особо подчеркнул президент России Владимир Путин 1 августа в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко на Валааме. Ждем конкретной реакции от Киева», — сказал он.

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