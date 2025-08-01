USD 1.7000
EUR 1.9409
RUB 2.1107
Подписаться на уведомления
Путин двинет танки на Пашиняна?!
Новость дня
Путин двинет танки на Пашиняна?!

AПБА признало эквивалентность систем контроля пищевой безопасности ряда стран

20:52 56

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) признало эквивалентность систем контроля безопасности пищевых продуктов Германии, США, Аргентины, Австрии, ОАЭ, Китая, Чехии, Эстонии, Испании, Швеции, Швейцарии, Италии, Норвегии, Узбекистана, Польши, Саудовской Аравии, Японии и Новой Зеландии.

Согласно решению АПБА, предприятия из перечисленных стран, производящие пищевые продукты высокого риска, смогут экспортировать свою продукцию в Азербайджан без необходимости прохождения дополнительной оценки. Это возможно при условии предоставления в Агентство официальной информации или документов, подтверждающих одобрение со стороны компетентных органов страны-экспортера. Перед принятием решения АПБА провело всестороннюю оценку систем контроля пищевой безопасности указанных стран и учло статистику несоответствий в сфере пищевой безопасности, выявленных в ходе торговых операций.

В случае обнаружения нарушений, несоответствий или повторных случаев экспорта опасных для здоровья человека и животных продуктов из этих стран, Коллегия Агентства рассмотрит вопрос отмены признания эквивалентности системы контроля пищевой безопасности соответствующего государства.

Данное решение будет способствовать расширению торговли пищевыми продуктами между Азербайджаном и указанными странами.

Трамп озвучил колоссальные потери России и сравнил их с украинскими
Трамп озвучил колоссальные потери России и сравнил их с украинскими
20:11 1402
Сахиль Бабаев, Микаил Джаббаров, Анар Алиев докладывают премьер-министру
Сахиль Бабаев, Микаил Джаббаров, Анар Алиев докладывают премьер-министру официоз
18:51 1491
На красный террор отвечаем отменой отказа от мин!
На красный террор отвечаем отменой отказа от мин! колонка посла
18:23 2042
Сенатор, посетивший Баку: «Трамп на пороге мира между Азербайджаном и Арменией...»
Сенатор, посетивший Баку: «Трамп на пороге мира между Азербайджаном и Арменией...» все еще актуально
15:46 2911
Стало известно, когда Красный Крест завершит работу в Азербайджане
Стало известно, когда Красный Крест завершит работу в Азербайджане
19:04 1306
Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор»
Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор» новая геоэкономика
15:04 4330
Зангезур – это избавление Нахчывана… И не только
Зангезур – это избавление Нахчывана… И не только продолжение главной темы
18:08 2652
Что за требования Путин выдвинул Украине? Примет ли их Трамп?
Что за требования Путин выдвинул Украине? Примет ли их Трамп? видео; обновлено 17:42
17:42 8023
На безжизненных почвах Азербайджана расцвели тысячи фруктовых деревьев
На безжизненных почвах Азербайджана расцвели тысячи фруктовых деревьев
17:38 3765
Путин после отказа Индии заговорил про «безопасность Украины»
Путин после отказа Индии заговорил про «безопасность Украины»
17:20 4112
В Баку судят «липовых» работодателей
В Баку судят «липовых» работодателей
16:56 2242

ЭТО ВАЖНО

Трамп озвучил колоссальные потери России и сравнил их с украинскими
Трамп озвучил колоссальные потери России и сравнил их с украинскими
20:11 1402
Сахиль Бабаев, Микаил Джаббаров, Анар Алиев докладывают премьер-министру
Сахиль Бабаев, Микаил Джаббаров, Анар Алиев докладывают премьер-министру официоз
18:51 1491
На красный террор отвечаем отменой отказа от мин!
На красный террор отвечаем отменой отказа от мин! колонка посла
18:23 2042
Сенатор, посетивший Баку: «Трамп на пороге мира между Азербайджаном и Арменией...»
Сенатор, посетивший Баку: «Трамп на пороге мира между Азербайджаном и Арменией...» все еще актуально
15:46 2911
Стало известно, когда Красный Крест завершит работу в Азербайджане
Стало известно, когда Красный Крест завершит работу в Азербайджане
19:04 1306
Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор»
Хикмет Гаджиев предлагает «Транскавказский транспортный коридор» новая геоэкономика
15:04 4330
Зангезур – это избавление Нахчывана… И не только
Зангезур – это избавление Нахчывана… И не только продолжение главной темы
18:08 2652
Что за требования Путин выдвинул Украине? Примет ли их Трамп?
Что за требования Путин выдвинул Украине? Примет ли их Трамп? видео; обновлено 17:42
17:42 8023
На безжизненных почвах Азербайджана расцвели тысячи фруктовых деревьев
На безжизненных почвах Азербайджана расцвели тысячи фруктовых деревьев
17:38 3765
Путин после отказа Индии заговорил про «безопасность Украины»
Путин после отказа Индии заговорил про «безопасность Украины»
17:20 4112
В Баку судят «липовых» работодателей
В Баку судят «липовых» работодателей
16:56 2242
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться