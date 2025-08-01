AПБА признало эквивалентность систем контроля пищевой безопасности ряда стран

Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) признало эквивалентность систем контроля безопасности пищевых продуктов Германии, США, Аргентины, Австрии, ОАЭ, Китая, Чехии, Эстонии, Испании, Швеции, Швейцарии, Италии, Норвегии, Узбекистана, Польши, Саудовской Аравии, Японии и Новой Зеландии.
Согласно решению АПБА, предприятия из перечисленных стран, производящие пищевые продукты высокого риска, смогут экспортировать свою продукцию в Азербайджан без необходимости прохождения дополнительной оценки. Это возможно при условии предоставления в Агентство официальной информации или документов, подтверждающих одобрение со стороны компетентных органов страны-экспортера. Перед принятием решения АПБА провело всестороннюю оценку систем контроля пищевой безопасности указанных стран и учло статистику несоответствий в сфере пищевой безопасности, выявленных в ходе торговых операций.
В случае обнаружения нарушений, несоответствий или повторных случаев экспорта опасных для здоровья человека и животных продуктов из этих стран, Коллегия Агентства рассмотрит вопрос отмены признания эквивалентности системы контроля пищевой безопасности соответствующего государства.
Данное решение будет способствовать расширению торговли пищевыми продуктами между Азербайджаном и указанными странами.