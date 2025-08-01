AПБА признало эквивалентность систем контроля пищевой безопасности ряда стран

Согласно решению АПБА, предприятия из перечисленных стран, производящие пищевые продукты высокого риска, смогут экспортировать свою продукцию в Азербайджан без необходимости прохождения дополнительной оценки. Это возможно при условии предоставления в Агентство официальной информации или документов, подтверждающих одобрение со стороны компетентных органов страны-экспортера. Перед принятием решения АПБА провело всестороннюю оценку систем контроля пищевой безопасности указанных стран и учло статистику несоответствий в сфере пищевой безопасности, выявленных в ходе торговых операций.

В случае обнаружения нарушений, несоответствий или повторных случаев экспорта опасных для здоровья человека и животных продуктов из этих стран, Коллегия Агентства рассмотрит вопрос отмены признания эквивалентности системы контроля пищевой безопасности соответствующего государства.

Данное решение будет способствовать расширению торговли пищевыми продуктами между Азербайджаном и указанными странами.